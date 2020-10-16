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منوعات

دراسة تكشف ضعف انتقال فيروس كورونا عبر أنظمة تهوية هذه الطائرات

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أظهرت دراسة تاريخية حول سلامة السفر الجوي التجاري أجرتها وزارة الدفاع الأمريكية، أن خطر التعرض لفيروس كورونا "غير موجود فعليًا" على متن نوع من الطائرات.


ويزعم أن الدراسة التي قادتها هيئة النقل الأمريكية (ترانسكوم) باستخدام الطائرات المتحدة، هي الأكثر شمولًا بشأن تدفق هواء المقصورة الذي تم إجراؤه حتى الآن، وتوضح أنه عندما يجلس الراكب ويرتدي قناعًا في المتوسط ​​0.003 في المائة فقط من الهواء المصاب يمكن أن تدخل الجزيئات منطقة التنفس حتى عندما يكون كل مقعد مشغولًا.


ووجدت الدراسة التي استمرت ستة أشهر أن إعادة تدوير الهواء على متن الطائرة بسرعة وتهوية الهواء المصممة لأسفل وفلاتر Hepa الفعالة على مستوى المستشفى تجعل مقصورة طائرة يونايتد واحدة من أكثر البيئات الداخلية أمانًا في العالم.


وتم إجراء البحث الذي شمل أيضًا وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (داربا)، عن طريق إطلاق جزيئات عبر المقصورة بأكملها حسب القسم.


ويحتوي كل قسم على 42 مستشعرًا للدفاع الحيوي مثبتًا في كل مقعد عبر صفوف متعددة.

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