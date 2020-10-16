AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استهدف الموانئ.. إيران تعلن إحباط هجوم سيبراني

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:59 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد محرم
قالت السلطات الإيرانية، الجمعة، إنها أحبطت هجومًا إلكترونيًا استهدف البنى التحتية للموانيء في البلاد وفق ما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية.


وأضافت هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، في بيان، إن خبراء تكنولوجيا المعلومات لديها أحبطوا الهجوم الإلكتروني.

وذكر البيان أن جميع مهام وأنشطة هيئة الموانئ والملاحة تسير بشكل طبيعي، وأنه يجري توفير الخدمات عبر الإنترنت لمنع أي تعطيل لخدمات الشحن أو عمليات التحميل والتفريغ ولو للحظة.

وفي فبراير الماضي، قالت إيران إنها تصدت "لأكبر وأوسع هجوم إلكتروني"، كان يستهدف "ملايين الأهداف"، بينها البنى التحتية.فتا ان

ولاحقا، رجح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، تورط حكومات أجنبية في هجمات إلكترونية ضد منشآت إيرانية، لافتا أن بلاده تتعرض لآلاف الهجمات السيبرانية يوميًا، وفقا لتصريحات وردت على لسانه في يوليو الماضي.

في المقابل، سبق أن وجهت العديد من الدول الغربية اتهامات لطهران بالوقوف وراء عمليات قرصنة إلكترونية.  
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصراع من أجل التفوق التكنولوجي والقوة السيبرانية

هجوم إلكتروني يستهدف منظمات حكومية في إيران

ضربة لنظام طهران.. إيران تتعرض لهجوم سيبراني واسع

ترشيحاتنا

متفوقًا على صلاح .. ساديو ماني يفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

ننشر شروط وطريقة الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي في الإعلان الـ14

قبل ساعات من انطلاق الدراسة.. ننشر قرارات وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

ماذا تمتلك مصر من إمكانيات جوية لحماية أمنها القومي.. شاهد بالصور

رسميا.. الزمالك يعلن إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

رانيا يوسف: بلبس على راحتى ومحدش يتدخل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ عشاق السفر.. 6 دول أفريقية تبهرك بطبيعتها الخلابة

تحضير الطعام بمياه الجثث.. طقوس لا مثيل لها فى أفريقيا | شاهد

طريقة عمل جوزية الهند في المنزل.. 4 وصفات لمذاق مثل المحلات