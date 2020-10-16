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رياضة

وتتوالى إصابات كورونا.. حسنية أغادير يعلن إيجابية 9 حالات بالفريق

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:42 م
لاعبي حسنية أغادير
لاعبي حسنية أغادير
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مجدي سلامة
أعلن نادي حسنية أغادير المغربي، أن هناك 9 حالات متواجدة بالفريق مصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك قبل مواجهة نادي نهضة بركان يوم الاثنين القادم بالكونفيدرالية الإفريقية.

وجاء بيان النادي المغربي بوجود 9 حالات تشمل 5 لاعبين و4 إداريين أثناء معسكر الفريق إستعدادا لمواجهة نهضة بركان الأثنين القادم.

وتتوالى إصابات فيروس كورونا للاعبي أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، بعدما أعلن نادي الزمالك أيضًا بإيجابية العينة الأولى لللاعب التونسي فرجاني ساسي .

ومن المنتظر أن يجري كل الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية مسحة طبية وفقًا للبروتوكول الطبي الذي أقر به الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف".
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