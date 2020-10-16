بـ ملابس البحر.. عليا عساف في إطلالة جذابة.. صور

شاركت الفنانة الشابة عليا عساف صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت عليا عساف خلال قضاء إجازتها الصيفية ترتدي ملابس البحر، وعلقت "مرحبا من الجانب الاخر" ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.







وتركت عليا شعرها منسدلا بطريقة جذابة وأنيقة، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب بالألوان الملائمة لبشرتها مع نظارة شمس".







يذكر أن آخر أعمال عليا عساف مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى".





المسلسل بطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.





تدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.





