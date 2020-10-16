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رياضة

بعد انضمامه للاتفاق السعودي| بالأرقام.. ماذا قدم أزارو مع الأهلي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:17 م
وليد ازارو
وليد ازارو
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مجدي سلامة
أعلن فريق الاتفاق السعودي، التعاقد مع المغربي وليد ازارو، لاعب النادي الأهلي حتي عام 2022 . 

ورحب النادي السعودي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بالاتفاق مع اللاعب وإعلان ضمه بشكل رسمي بعدما قضى نصف موسم على سبيل الإعارة قادما من النادي الأهلي . 

ولعب ازارو مع فريق الاتفاق السعودي 7 مباريات وسجل 3 اهداف وذلك بسبب توقف المسابقة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد . 

وأنهى فريق الاتفاق السعودي الموسم الماضي 2019-2020 محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 42 نقطة

ويستعرض صدى البلد أرقام أزارو مع الأهلي:

- لعب :  89 مباراة
- سجل : 41 هدفا
- صنع :  16 اسيست
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