بعد انضمامه للاتفاق السعودي| بالأرقام.. ماذا قدم أزارو مع الأهلي

أعلن فريق الاتفاق السعودي، التعاقد مع المغربي وليد ازارو، لاعب النادي الأهلي حتي عام 2022 .





ورحب النادي السعودي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بالاتفاق مع اللاعب وإعلان ضمه بشكل رسمي بعدما قضى نصف موسم على سبيل الإعارة قادما من النادي الأهلي .





ولعب ازارو مع فريق الاتفاق السعودي 7 مباريات وسجل 3 اهداف وذلك بسبب توقف المسابقة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد .





وأنهى فريق الاتفاق السعودي الموسم الماضي 2019-2020 محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 42 نقطة





ويستعرض صدى البلد أرقام أزارو مع الأهلي:





- لعب : 89 مباراة

- سجل : 41 هدفا

- صنع : 16 اسيست