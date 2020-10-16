تامر عبد الحميد: أتمنى تواجد الأهلي والزمالك في المباراة النهائية لبطولة أفريقيا وتتويج الفارس الأبيض بها

أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق أن طارق حامد ووليد سليمان يعتبران من اللاعبين المقاتلين الذين لا يحبون الخسارة، وما يقال عنهم بأنهم يتعمدون إيذاء لاعبي الخصم؛ غير صحيح أبدا.





وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج وبكل صراحة "قرار تعيين باتشيكو مديرا فنيا لنادي الزمالك هو الأنسب حاليا للقلعة البيضاء خاصة أنه يعرف لاعبي الفريق جيدا، ولكن كان اعتراضي فقط بسبب هروبه سابقا عن الفريق وكان لا بد أن يرحل بطريقة جيدة، ويمكنه مصالحة جماهير الزمالك في حال حصول الفريق علي بطولة أفريقيا الحالية".





وأكمل "رحيل المدربين الأجانب عن الأهلي والزمالك يأتي بسبب بحث المدربين عن المال فقط، فعندما يأتي المدرب إلي مصر تتجه إليه جميع الأنظار ويقدم مستويات كبيرة ثم بعد ذلك يرحل عن الفريق، ولابد أن تكون هناك شروط جزائية علي المدربين من أجل بقائهم على الأقل حتي نهاية مدة تعاقدهم الفعلية".



