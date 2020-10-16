"نبي الرحمة في ذكرى مولده".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة





قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع: "نبي الرحمة في ذكرى مولده" موضوع خطبة الجمعة القادمة .





وقال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن ديننا دين الرحمة ، ونبينا - صلى الله عليه وسلم - نبي الرحمة ، فقد أرسله ربه (عز وجل) رحمة للعاملين ، للبشر والحجر ، فقد عمت رحمته (صلى الله عليه وسلم) الإنسان والحيوان والجماد، فرحمة الإسلام بالحيوان فضلًا عن الإنسان لا نظير لها، فقد رأى (صلى الله عليه وسلم) حُمَّرة وهي: (طائر صغير يشبه العصفور) ، نزع عنها فراخها ، فقال (صلى الله عليه وسلم) : "مَنْ فجعَ هذهِ بولدِها؟ ردوا ولدَها إليها" ، ولما صنعوا له (صلى الله عليه وسلم) منبرًا جديدًا وسمع حنين الجذع الذي كان يخطب عليه قبل أن يصنعوا المنبر مسح صلى الله عليه وسلم على الجذع بيده الشريفة فسكن ، " فويل للقاسية قلوبهم " ، ذلك أن الرحمة لا تنزع إلا من شقي .





في سياق اخر أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، خدمة "رفعت أحمد حمدالله محمد" عامل مسجد بأوقاف سوهاج؛ طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وبناء على الحكم القضائي الصادرة بشأنه.





وأكدت وزارة الأوقاف، أنه من تاريخ الحكم؛ أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، ويعمم منشورا بذلك بمعرفة مديرية أوقاف سوهاج على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.





وأضافت: نظرًا لإخلاله الجسيم بواجبه الوظيفي وتمكينه لفتحي عبد السلام أبو زينه شيخ معهد أزهري سابق بالمعاش ومرشح للانتخابات البرلمانية الحالية من صعود المنبر، وبناء على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة تم إنهاء عمل الشيخ محمد علي علي عبد الكريم من العمل بالتفتيش، وعودته إمامًا، مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، ونقله إلى محافظة المنيا، وذلك لإخلاله الجسيم بواجبه الوظيفي، مع تكليف الدكتور سيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة بعمل مذكرة مفصلة بالواقعة لرفعها إلى رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات.



