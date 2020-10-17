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حوادث

حبس صاحب محل لحيازته 217 ألف عبوة سجائر مجهولة بحدائق القبة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس صاحب محل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 217 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين فى حدئق القبة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها الحقيقية واعداد تقرير مفصل عنها.

وكان قد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على صاحب محل بحوزته 217 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين في حدائق القبة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بضبط (217،840 عبوة سجائر مختلفة الأنواع بدون مستندات ومجهولة المصدر) بحوزة المدير المسئول عن محل ومخزن لتجارة السلع الغذائية السجائر بدون ترخيص كائن بحدائق القبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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