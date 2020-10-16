التوأم يتابع مباراة الاتحاد السكندري غدا من مدرجات برج العرب

تقرر حضور التوأم حسام وإبراهيم حسن مباراة الاتحاد غدًا السبت أمام الإنتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري العام، وذلك من أجل مشاهدتها من مدرجات ملعب برج العرب، قبل تولي تدريب الفريق السكندري بشكل رسمي بداية من بعد غد الأحد.





ومن المقرر أن يدير المباراة فنيًا منير عقيلة القائم بأعمال المدير الفني بنادي الاتحاد، حيث اختار قائمة الفريق التي دخلت في معسكر مغلق اليوم الجمعة،استعدادا لمواجهة الفريق العسكري.





وضمت قائمة الاتحاد كلًا من:





حراسة المرمى: عماد السيد وعمرو خليل.





خط الدفاع: محمود شعبان، أسامة العزب، محمد رجب، سيد سالم، صبرى رحيل.





خط الوسط: كريم الديب، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، عبدالغني محمد، مروان عطية، أيمن غباشي، ومحمد راشد ، ومحمد الصباحي.





خط الهجوم: رزاق سيسيه، بلال محمد، أوكوى، عادل نيمار، أحمد رفعت، بينما خرج من المعسكر خالد قمر في اللحظات الأخيرة.



