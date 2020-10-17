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منوعات

مذيعة بلا ساقين.. مقطع مخيف يثير حيرة مشاهدي بي بي سي| فيديو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:02 ص
مذيعة
مذيعة
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عزة عاطف
أثار مقطع فيديو مخيف حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداوله على نطاق واسع، حيث ظهرت مذيعة بي بي سي بلا ساقين خلال نشرة إخبارية.

بدت المذيعة «إميلي ميتليس» وكأنها بلا ساقين خلال تقديم برنامجها الإخباري «Newsnight»، وهو ما أثار ضجة مواقع التواصل بعد تداوله على نطاق واسع.

فلطالما وقع العديد من المذيعين ومقدمي البرامج في أخطاء اختيار الملابس التي لا تتناسب مع الإضاءة والديكور، وهو نفس السبب الذي صور أظهر المذيعة في هذا الشكل.

فقد أساءت إميلي اختيار الملابس خلال تقديم البرنامج، والتي لم تتناسب مع لون الإضاءة ونظام الديكور وفقًا لتعليق صحيفة ديلي ميرور على الخطأ الفادح.

حيث ارتدت المذيعة فستانًا فاتح اللون مع جورب وحذاء باللون الأسود وهو نفس لون الإضاءة، مما جعل نصفها السفلي يبدو وكأنه غير موجود، فقد امتزج بلون أرضية الاستوديو المظلمة.

وقد وصفها رواد مواقع التواصل وكأنها خرجت من "فيلم رعب" فقد بدت وكأنها تطفو في الهواء بلا ساقين، أثناء عرضها للأحداث الجارية خلال البث المباشر لبرنامجها المسائي.
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