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فن

أخبار الفن| نيللي كريم تبكي على التلفزيون.. ومصطفى قمر يفتتح مطعمه

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:38 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
نشر "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

قالت الفنانة نيللي كريم، إنها دائما ما كانت تفضل دروس البالية، معقبة" كنت بحب أدي أصحابي في المدرسة دروس باليه..كنت بحب أبقى مدرسة".

نشر  الفنان  عمر كمال  فيديو جديد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، في أحدث ظهور لها.

ينطلق الفيلم القصير "شكوى" للمخرجة اللبنانية فرح الشاعر في عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

هنا الفنان حمادة هلال  النجم مصطفي قمر بعد  أفتتاح مطعمة الجديد 


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