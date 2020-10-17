بالدانتيل الأبيض.. لجين عمران تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة





وتألقت لجين عمران بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان طويل باللون الأبيض بقماش الدانتيل الجذاب، ذات الأكمام المنفوشة بطريقة بسيطة، مع ربط الحزام الأبيض على منطقة الخصر.





كما حملت لجين عمران حقيبة كبيرة الحجم على أحدث صيحات الموضة، باللون الفضي والذهبي، كما انتعلت حذاء باللون الأبيض ذا كعب عالي يخطف الأنظار.





ونسقت لجين عمران مع الإطلالة ارتداء القبعة كبيرة الحجم، باللونين الرمادي والشريطة بالأبيض، واستكملت إطلالتها بارتداء النظارة الشمسية بطريقة جذابة.





كما وضعت المكياج الجذاب، ففضلت اللون البني في الشفاه، مع لمسات البلاشر الناعمة.





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