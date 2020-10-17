نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط: منع دخول أي طالب بدون كمامة للحرم الجامعي.. فيديو









قال الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي بأسيوط، أن الكليات بدأت اليوم السبت في استقبال الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجدة .





وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي في تصريحات لـ " صدى البلد " أن الكليات قامت اليوم بقياس درجة حرارة الطلاب الوافدين على الكليات في اليوم الأول من العام الدراسي والتأكد من ارتداء الطلاب الكمامات واتخاذ كافة التدابير الاحترازية من تباعد ومسافات بين الطلاب لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم دون وقوع أي إصابات.

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وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي انه في حالة عدم التزام أي طالب بارتداء الكمامة سوف يتم منعه من دخول الحرم الجامعي ، منوها إلى أن إدارة الجامعة قامت بتوفير كمامات بشكل كبير وتوزيعها على الكليات للطلاب ولكن لابد من أن تتعاون جميع الأطراف بالجامعة بان يقوم الطلاب بشراء كمامة في حالة نفاذ الكمامات التي سوف يتم توزيعها وهي ليست بالأمر الصعب على الطالب.





وشدد نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي انه في حالة استهتار الطلاب وعدم الالتزام سوف يتم منع المخالفين ممن لا يرتدون الكمامات دخول الحرم الجامعي حتى لا يعرضون زملائهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا.



