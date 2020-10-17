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أخبار البلد

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومى

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:43 م
صدى البلد
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محمد ابراهيم
شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة " ردع - 2020 " بالذخيرة الحية ، والتى تنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتى تستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة وملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة ، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التى نفذت طلعات للإستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم. 

وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوى ، وبمساندة المدفعية لتدمير الإحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكى بتطوير الهجوم وإختراق الدفاعات المعادية والإشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة. 

 أظهرت المرحلة المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وإستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.


ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة المركزية العسكرية فى كافة الأعمال التى توكل إليهم ، ومقدمًا لهم التهنئة بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة التى ستظل شاهدة على عبقرية المقاتل المصرى وإرادته الصلبة التى لا تعرف المستحيل .


وفى نهاية المرحلة ناقش الفريق أول محمد زكى عددًا من القوات المشاركة بالمناورة فى أسلوب السيطرة على عناصر تشكيل المعركة للعناصر المقاتلة والمعاونة أثناء تنفيذ المهام وكيفية إتخاذ القرار المناسب لمواجهـة المتغيـرات المفاجئـة أثنـاء سير أعمال القتال. 

وإستمع لعدد من الأسئلة والإستفسارات لدارسى الكليات والمعاهد العسكرية الحاضرين والتى أجاب عليها مخططوا ومنفذوا المناورة بالشكل الأمثل ووفقًا لما آلت إليه أحدث الأساليب العلمية فى مسارح العمليات العسكرية العالمي.
 

وأكد الفريق أول محمد زكى أن القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومى بما تملكه من منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف وقادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف ، وأن رجال القوات المسلحة يؤكدون دائمًا إلتزامهم الكامل بالمهام والمسئوليات الملقاة على عاتقهم ، لتظل القوات المسلحة دائمًا حصنًا منيعًا لشعب مصر العظيم ودرعًا قويًا للوطن بعطاء وتضحيات رجالها الأمناء على المسئولية المقدسة التى كلفهم بها الشعب .

حضر المرحلة الرئيسية عدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية .

يأتي ذلك تزامنا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومى
وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومى
وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومى
وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومى
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