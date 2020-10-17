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حوادث

أنا شيطان وهقتلك والدم مش هيكفيني| رسائل تهديد للاعب بيراميدز.. مستندات

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:00 م
عمر جابر لاعب بيراميدز
عمر جابر لاعب بيراميدز
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محمد عبدالله
حصل موقع صدي البلد الاخباري، علي نص رسائل واتس اب التي تلقاها اللاعب عمر جابر اللاعب في نادي بيراميدز والزمالك سابقا  بالتهديد بالقتل من صديقيه أحمد.ن وأحمد .ع واللذين يطالبان فيها بدفع مبلغ ١٣ مليون جنيه عمولتهما عن انتقاله لنادي لوس انجلوس الأمريكي ونادي بيراميدز علي حد قولهما.

ويظهر في الرسائل العديد من المفاجآت والتي كشفتها التحقيقات بان المدعو أحمد ن استخدم خط هاتف قديما كان مملوكا للاعب عمر جابر كان أعطاه له ولم يتنازل عنه بتوكيل رسمي له ليرسل تهديدات للاعب ولكن الأجهزة الفنية المختصة استطاعت تحديد الهاتف والاماكن والتوقيتات التي أرسلت منها تلك الرسائل  ونوع الهاتف والذي تطابق مع هواتف المتهمين والتي كشفت واكدت أنها تم إرسالها من منزل المتهمين في مصر.

ووصف المتهم أحمد .ن في رسائل التهديد نفسه بالشيطان وطلب من اللاعب عمر جابر أن يمشي بحراسة لانه لن يتركه وتوعده بأن يحول حياته لكابوس وان تويتر وانستجرام وصفحات فيس بوك المتعاطفة معه لن تنفعه وكان رد اللاعب عمر جابر عليه لو انت دكر وراجل اعمل حاجه كما أن اللاعب احمد .ع ارسل أيضا رساله لعمر جابر قائلا الدم لوحده مش كفاية.

واتهمت النيابة العامة كلًا من "أحمد .ن" و"أحمد .ع" و"أيمن .ش (هارب)، بتهديد المجنى عليه بواسطة الغير بالقتل وإلحاق الأذى به، ووجهت اتهاما المتهم الأول "أحمد.ن" بتهديد المجنى عليه كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس تمثلت في القتل أو إلحاق الأذى به بأن أرسل رسائل كتابية إليه عبر تطبيق "واتس آب" تضمنت تلك التهديدات، مصحوبة بطلب الامتثال لأمر دفع مبلغ مالى يقدر بثلاثة عشر مليون جنيه مصري كما اتهمت "أحمد.ن" بتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وإرساله رسائل كتابية إليه عبر تطبيق  واتس آب وتبين من خلال فحصه الفني إلى أن مستخدم الفعلي للهاتف الذى أرسل رسائل التهديد للاعب عمر جابر هو المتهم الأول "أحمد.ن"
أنا شيطان وهقتلك والدم مش هيكفيني| رسائل تهديد للاعب بيراميدز.. مستندات
أنا شيطان وهقتلك والدم مش هيكفيني| رسائل تهديد للاعب بيراميدز.. مستندات
أنا شيطان وهقتلك والدم مش هيكفيني| رسائل تهديد للاعب بيراميدز.. مستندات
أنا شيطان وهقتلك والدم مش هيكفيني| رسائل تهديد للاعب بيراميدز.. مستندات
أنا شيطان وهقتلك والدم مش هيكفيني| رسائل تهديد للاعب بيراميدز.. مستندات
أنا شيطان وهقتلك والدم مش هيكفيني| رسائل تهديد للاعب بيراميدز.. مستندات
أنا شيطان وهقتلك والدم مش هيكفيني| رسائل تهديد للاعب بيراميدز.. مستندات
أنا شيطان وهقتلك والدم مش هيكفيني| رسائل تهديد للاعب بيراميدز.. مستندات
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