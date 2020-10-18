محافظ القليوبية يتفقد منظومة النظافة وإزالة الإشغالات بشوارع شبرا الخيمة لسيولة الحركة المرروية .. الهجان يوجه بمراجعة بالوعات تصريف المياه ويطلق مبادرة " مصر الجميلة " ..صور

محافظ القليوبية يتفقد اعمال تطوير محور مسطرد امام شركات البترول

الهجان يشدد على ازالة القمامة بانتظام والحفاظ علي نظافة الشوارع

محافظ القليوبية يؤكد على الحيوى للشباب فى الحفاظ على البيئة









أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، جولة تفقدية تفقد خلالها شوارع مدينة شبرا الخيمة بحي شرق وغرب شبرا الخيمة للإطمئنان ومتابعة مستوي النظافة وإزالة الاشغالات في الشوارع والتي تتسسب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.





بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال انشاء بالوعة لتصريف مياه الامطار اسفل كوبري المظلات بشبرا الخيمة موجها بضرورة الاستعداد التام لإستقبال موسم الشتاء من خلال مراجعة جميع بالوعات الصرف موجها ايضا استغلال المياه وصرفها علي الترع والمصارف تماشيا مع سياسة الدولة بالحفاظ علي المياه وعدم اهدارها واعادة تدويرها.





وتابع المحافظ الجولة بتفقد اعمال تطوير محور مسطرد امام شركات البترول حيث تابع المحافظ مستجدات الاعمال بالقطاعات الثلاثة موجها خلال الجولة بضرورة الانتهاء من اعمال الرفع بطول الطريق في اسرع وقت ممكن حيث استمع المحافظ لشرح كامل لمستجدات الاعمال موجها بزيادة عدد العمال والعمل ليل نهار للانتهاء من المشروع في اقرب وفت.





وتابع المحافظ الجولة بشن حملة لازالة الاشغالات اسفل كوبري مسطرد، حيث تم إزالة جميع الاشغالات ومنع انتظار السيارت أسفل الكوبري ،كما تم المرور علي عدد من شوارع المدينة لمتابعة منظومة النظافة حيث وجه المحافظ بازالة القمامة بانتظام والحفاظ علي نظافة الشوارع.





جاء ذلك بحضور اللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة والدكتوربكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة ومجدى نجاح رئيس مدينة قليوب.





من ناحية اخرى اكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الدور الهام والحيوى للنشء والشباب فى تسخير كافة إمكانياتهم لخدمه المجتمع المحيط بهم إيمانًا بدروهم فى عملية البناء والتنمية التى يشهدها الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





جاء ذلك خلال مشاركته اليوم بفعاليات مبادرة "مصر الجميله" برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والتى يتم تنفيذها على مستوى مراكز الشباب فى جميع محافظات الجمهورية حيث يشارك فى المبادرة 100 شاب وفتاه من الجوالة ومتطوعى مراكز شباب المحافظة وبالتعاون مع حي شرق شبرا الخيمة حيث شارك المحافظ بالحملة وقام بزرع شجرة امام نادي 15 مايو بشبرا الخيمة.





وثمن محافظ القليوبية تلك المبادرات مؤكدا أهميتها فى تشجيع وتوعية الشباب بأهمية المشاركة المجتمعية للحفاظ على البيئة، والتوعية بالنظافة بصفة عامة، ودورها فى الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين كما تهدف المبادرة أيضًا إلى تنفيذ حملة خدمة عامة في مجالات التشجير والنظافة ورفع المخلفات وتحويل الأماكن المهجورة إلى حدائق واماكن اكثر جمالا.





وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن المبادرة تاتى خطوة حرصًا من الوزارة علي الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة خلال الشهر، بشكل مختلف ومميز بهدف غرس الإنتماء لأرض الوطن الغالي، وإحياءً لذكرى الإنتصار، بتحقيق إنجازات على أرض الواقع.