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سيارات

شيفروليه تطرح الأسطورة كورفيت 2020 chevrolet corvette في الشرق الأوسط .. صور

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:01 م
شيفروليه كورفيت 2020
شيفروليه كورفيت 2020 chevrolet corvette
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اشرف عطية
اعلنت شركة شيفروليه عن اطلاق موديلاها الجديد من ايقونة الفخامة و السرعة شيفروليه كورفيت 2020 chevrolet corvette رسميًا في الشرق الأوسط مع بداية وصولها للوكالات المحلية


وصرحت شركة شيفروليه أن شيفروليه كورفيت 2020 chevrolet corvette ستتوفر بنسخة الكوبيه حصريًا في البداية في الشرق الاوسط ، مع طرح نسخة الكابورلية في وقت اخر .

تأتي شيفروليه كورفيت 2020 chevrolet corvette بحزمة الأداء Z51 الاختيارية مع الكوبيه، مع توفير عدد واسع من الألوان الخارجية واللمسات الجمالية مثل شرائط سباق مزدوجة لتطفي روح التسارع علي السيارة .

جدير بالذكر ان شركة شيفروليه اعلنت عن طرح سيارتها  شيفروليه كمارو 2021 chevrolet camaro بمحرك توربو بأربعة أسطوانات 2000 سي سي بقوة 275 حصان و 400 نيوتن.متر من عزم الدوران . 

شيفروليه كمارو 2021 chevrolet camaro متاحة بمحرك V6 سعة 3600 سي سي بقوة 335 حصان، أو محرك V8 سعة 6200 سي سي بقوة 455 حصان اما طراز ZL1 فمتاح بمحرك V8 سوبر تشارجد سعة 6200 سي سي لتر بقوة 650 حصان وعزم 880 نيوتن متر .

تأتي شيفروليه كمارو 2021 chevrolet camaro بحزمة تصميم Wild Cherry الجديدة، وتتميز الحزمة بتصميم خارجي Wild Cherry Tintcoat مع خطوط سوداء معدنية Hash Mark، وجنوط ألومنيوم قياس 20 انش . 

تحصل طرازات شيفروليه كمارو 2021 chevrolet camaro التي تعمل بمحرك V8 على حزمة SS 1LE عالية الأداء و بها فرامل بريمبو، ونظام تعليق رياضي، ونظام تحكم مغناطيسي بالقيادة و المحرك متصب بفتيس أوتوماتيك عشر سرعات . 

تأتي شيفروليه كمارو 2021 chevrolet camaro بأنظمة تعمل علي أندرويد أوتو وأبل كاربلاي اللاسلكي، بالإضافة إلى التصميم الخارجي Wild Cherry Tintcoat مثل بقية تشكيلة كمارو .

تبدأ اسعارشيفروليه كمارو 2021 chevrolet camaro من 25,995 دولار اي حوالي 408.000 جنيه مصري حتي 71,590 دولار اي حوالي مليون و 125.000 جنيه مصري . 

تعمل شيفروليه كورفيت 2020 chevrolet corvette بمحرك V8 سعة 6200 سي سي بالتنفس الطبيعي بدون تيربو بقوة 495 حصان وعزم دوران 637 نيوتن متر و لم تعلن شيفروليه عن الأسعار الرسمية حتي الان .
شيفروليه تطرح الأسطورة كورفيت 2020 chevrolet corvette في الشرق الأوسط .. صور
شيفروليه تطرح الأسطورة كورفيت 2020 chevrolet corvette في الشرق الأوسط .. صور
شيفروليه تطرح الأسطورة كورفيت 2020 chevrolet corvette في الشرق الأوسط .. صور
شيفروليه تطرح الأسطورة كورفيت 2020 chevrolet corvette في الشرق الأوسط .. صور
شيفروليه تطرح الأسطورة كورفيت 2020 chevrolet corvette في الشرق الأوسط .. صور
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