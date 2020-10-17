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لميس الحديدي: تعيينات الرئيس للمرأة في مجلس الشيوخ فاقت التوقعات

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:40 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
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حمزة شعيب
علقت الاعلامية لميس الحديدي على حجم تمثيل المرأة في التعيين بمجلس الشيوخ قائلة "  أنا شخصيًا سعيدة بهذا القدر من تمثيل المرأة عبر التعيين  .. الحقيقة  الرقم اللي عينه الرئيس تمثيلًا للمرأة فاق ما كنا نتخيله.

وتابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"  قائلة " القانون بيقول إن المرأة تمثل في الشيوخ  بنسبة 10% من  إجمالي 300 عضو  بإجمالي 30  لكن الرئيس قام  بتعيين 20 سيدة بمجلس الشيوخ بزيادة 10 على الحد الأدنى الذى أقره القانون 141 لسنه 2020، لنصيب السيدات في قائمة الـ100 المعينون مما يجعل النسبة الممثلة للمرأة  قد تزيد على 10% وقد تصل إلى 20%  وهو خبر سعيد وتحد للنساء.


وعلقت  الاعلامية لميس الحديدي على بداية العام الدراسي الجديد  2020-2021 قائلة " عام دراسي جديد يبدأ  اليوم في الجامعات والمدارس في ظل تحديات  " كورونا "  تأخرنا شهر عن الموعد المعتاد سنويًا لبدء العام الدراسي وهو اول عام دراسي يكون بهذا الشكل لكن التأخير جاء  من أجل الاستعداد في ظل كورونا.

وأردفت:" صحيح الاعداد عندنا قليلة الحمد لله حتى الان لكن الصراحة ودعونا نكون واقعيين معظمنا عايش حياته بشكل طبيعي.. لكن الحذر ثم الحذر ثم الحذر وإستطردت قائلة "الدراسة دائمًا أمر اخر لابد من الاستعداد لها بمناهج دراسة ودينية أساسية ومنصات إلكترونية ذات جاهزية 
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