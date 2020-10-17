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الباز ينتقد محافظ الدقهلية بعد إجباره مديرة مدرسة على تنظيف شباك.. فيديو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:48 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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أسامة علي
انتقد الإعلامى محمد الباز الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،بسبب إجباره مديرة مدرسة على خلع شبابيك بعض الفصول وتنظيفها.

وقال الباز خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" مديرة المدرسة ليس من شأنها خلع الشباب وتنظيفه بنفسها، كان من الافضل لوم او توجيه مديرة المدرسة على عدم اشرافها على نظافة المدرسة.

وتابع الباز:" كنت اتمنى ما شوفش منظر زى دا فى مدارسنا".

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، تفقد الدفعة الجديدة من معدات النظافة وسيارات شفط المياه،  اليوم السبت يرافقه  اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات بديوان عام المحافظة،و التى وردت فى إطار الخطة الاستثمارية للعام 2020/ 2021  بإجمالى تمويل 91 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار الاستعداد الجيد من قبل أجهره المحافظة لموسم سقوط الأمطار.

فيما يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات  اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والدعم المستمر لمنظومة النظافة، والاستعداد لموسم سقوط الأمطار.

واكد المحافظ انه سبق وتعاقدت المحافظة على شراء 12 سيارة كسح وشفط مياه لدعم منظومة مواجهة تراكمات المياة بالشوارع  والميادين خلال الشتاء ، وقد تسلمت المحافظة منهم حتى الان 5 سيارات ، وجارى متابعه وصول الـ7  سيارات المتبقية لتنضم لمنظومة الاستعدادات المكثفة لموسم الشتاء. 

وأضاف أن المحافظة بكامل أجهزتها تعطى اهتماما كبيرا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بمنظومة النظافة وأعمال رفع القمامة بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
 
وأشار المحافظ  إلى أن ذلك يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها  المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات تحقيقا لرضا المواطنين ومنها خدمات النظافة  العامه حفاظا على المظهر الحضارى للدقهلية.

ومن جهته،  قال مدير عام المركبات إنه سبق وان تسلمت المحافظة 49 معدة نظافة جديده وردت فى إطار الخطة الاستثمارية المشار إليها تم توزيعها وتسليمها لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية.

وأضاف أن  النصيب الأكبر من المعدات كان للمنطقة المركزية وذلك لتحسين مستوى البيئة والنظافة بها وشملت شرق وغرب المنصورة وطلخا وم. المنصورة كما  وتم التوزيع أيضا على مراكز بلقاس و ميت غمر والسنبلاوين و اجا والجمالية ودكرنس وميت سلسيل و نبروه وأيضا  وتم رفع كفاءة عدد ٤ لودر لدعم مراكز  تمى الامديد و ومدينه الكردى ومنية النصر ومدينه محلة الدمنة .

ونوه الى ان  المحافظ  قد وجه  بتوزيع المعدات الجديدة وتشمل 5 سيارات كسح وشفط مياه فى اوقات سقوط المطر كما يتم استخدامها ايضا فى اعمال رش الشوارع والحدائق خلال الصيف ، اضافه الى سيارة حمولة 20 طن وذلك لتنضم فورا إلى منظومة النظافة من اليوم وذلك بجانب السيارات المكنسية التى سبق وان تم دعم منظومة النظافة بها بجميع المراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة.
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