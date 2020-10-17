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أخبار البلد

روزنبرج: نصلي من أجل سلامة أبرز قيادي إنجيلي في العالم العربي وعائلته ومصر كلها

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:24 م
الدكتور القس إندريه
الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية
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سامح سلام
أعلن كتب چول روزنبرج، الكاتب والمفكر الإنجيلي الأمريكي الشهير، عبر موقعه على الإنترنت، "إن القيادي الإنجيلي الأكثر شهرة في العالم العربي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس إندريه زكي، أصيب بفيروس كورونا، إلى جانب عائلته بأكملها، ونرجو الصلاة من أجله وعائلته للشفاء التام من الفيروس، وأن يستخدمه الرب لخدمة شعبه بشكل أكثر إثمارًا".

وقال روزنبرج، "يرجى الصلاة أيضًا من أجل مسيحيي مصر  ولكل المصريين الذين يواجهون العديد من التحديات الخطيرة هذا العام بسبب فيروس كورونا وآثاره الاقتصادية على الوظائف والأجور".

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وأشار روزنبرج في كلمته إلى "أن الدكتور القس إندريه زكي هو رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS)، وهي من أهم المؤسسات المسيحية التي تخدم الإنسان في أكبر دولة عربية في العالم، ويقدر تعداد الإنجيليين في مصر بنحو مليوني شخص إنجيلي، مما يجعلها أكبر جماعة مسيحية إنجيلية من نوعها في العالم العربي.

وكشف روزنبرج في موقعه عن حوار خاص مع رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الذي طلب منه الصلاة من أجل أن يحمي الرب مصر من كوفيد -19 وكل آثاره وسلامة الوطن وأن يمنح قوة لكل من يتولون  القيادة ومسؤولية شؤون البلاد.

يذكر أن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر استقبل جول روزنبرج، كرئيس الوفد الأمريكي الإنجيلي، في مصر خلال ٢٠١٧ بناءً على دعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما ترأس جول روزنبرج وفدًا يضم 16 عضوًا يمثلون المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعضاء لجنة الحريات الدينية في يناير ٢٠١٩ للمشاركة في افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

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