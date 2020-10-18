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أخبار العالم

ترامب: أحرزت تقدما على حساب بايدن.. والديمقراطيون سيحولون أمريكا لـ شيوعية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حشد انتخابي له اليوم الأحد بولاية مشيجان إن الاتفاق النووي الإيراني كارثي وأن إدارته انسحبت منه لأن طهران ربحت بسببه أموالًا طائلة دون تقديم مقابل.

وأضاف: "أنفقنا 2.5 تريليون دولار لتحديث قواتنا المسلحة ولدينا أفضل المعدات العسكرية في العالم".

وواصل ترامب هجوم على خصمه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن وعلى الحزب الديمقراطي، وقال إن "الديمقراطيين يحاولون تحويل أمريكا إلى دولة شيوعية، وسيجعلونكم تخسرون وظائفكم وأموالكم".

وأكد ترامب خلال مؤتمره الانتخابي أنه يحقق تقدمًا على حساب بايدن حتى ولو حصل التصويت بالبريد.

وفي تقرير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج لطريقة تعامل إدارته مع جائحة الفيروس التاجي في الأسبوع منذ خروجه من العزل بعد إصابته بفيروس كورونا، وشجع المؤيدين له على عدم الاستماع إلى ما وصفهم بالمتشائمين على الرغم من الإصابات الجديدة التي سجلت أرقامًا قياسية في 21 ولاية أمريكية على الأقل.

وقال ترامب لمجموعة من مؤيديه في حفل أقيم في فورت مايرز بولاية فلوريدا إن "الضوء في نهاية النفق قريب، لا تستمعوا إلى المتشككين والغاضبين والمتشائمين".

وأضافت المجلة أن رسائل ترامب إلى المجموعة المكونة من حوالي 400 من كبار  ظلت السن متسقة مع تصريحاته السابقة  منذ أن بدأ الوباء في وقت سابق من هذا العام. في سبتمبر، وكان كشف الصحفي بوب وودوارد أن الرئيس قلل عن عمد من خطر الفيروس القاتل حتى لا يثير المزيد من الذعر والخوف في الجمهور، وهو القرار الذي أضر بفرصته دون شك في إعادة انتخابه.

ووفقًا لموقع الاستطلاع FiveThirtyEight، فإن غالبية الأمريكيين - 57.4 بالمائة - يقولون إنهم لا يوافقون على استجابة إدارة ترامب لأزمة فيروس كورونا. 

وأفاد موقع FiveThirtyEight الإلكتروني، بأن معظم الأمريكيين لا يوافقون على الرئاسة الإجمالية لترامب، حيث ينظر إليه 54.2 في المائة بشكل سلبي، مقارنة بـ 42.8 في المائة يوافقون على سياساته.

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