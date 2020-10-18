رئيس جامعة حلوان: ارتداء الكمامة أهم جزء لاستمرار المسيرة التعليمية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه يأمل أن يستوعب عدد الطلاب فى المدن الجامعية وفق القواعد التقليدية للقبول، مع الحرص على وجود رعاية طبية على مستوى كبير.





من جانبه قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، خلال حواره ببرنامج صباحك مصري ، المذاع على فضائية إم بى سى مصر 2 ، إن الإجراءات الاحترازية تبدأ من مدخل الجامعة لقياس درجة الحرارة.





وأضاف رئيس جامعة حلوان: نسعى لمتابعة الطلاب خلال مسيرة فى الجامعة وخلال دخوله للمدرجات، وارتداء الكمامة أهم جزئية لمتابعة المسيرة التعليمية.





وأكد الدكتور محمود المتينى، رئِيس جامعة عين شمس، أن ا لمجلس الأعلي للجامعات يضع ما يطلق عليه بالتعليم الهجين منذ 3 شهور، من خلال تقسيم الدفعة بنسبة 50% من الطلاب على 3 أيام أسبوعيا.



