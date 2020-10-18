بشرى سارة.. طرح لقاح يقي من 6 أمراض معدية للأطفال بمصر

أعلن الدكتور إبراهيم جلال المدير العام لشركة سانوفي باستور مصر والسودان، الرائدة في مجال التطعيمات، عن توفير لقاح Hexaxim®️ الجديد والحاصلة على ترخيص تداوله بالسوق المصري.



وأوضح جلال، أن اللقاح السداسي Hexaxim®️ يعد حل مبتكر للوقاية من 6 أمراض معدية رئيسية فى للأطفال بحقنة واحدة، وهي أمراض "الدفتيريا - الكزاز - السعال الديكي - شلل الأطفال - المستدمية من النوع ب - التهاب الكبد ب".





وأشار إلي أن الشركه تعمل في مصر منذ أكثر من 57 عام، وتضع سانوفي باستور على رأس أولوياتها واستراتيجيتها توسيع نطاق التطعيم وتوفير أفضل وأحدث التطعيمات العالمية للطفل المصرى، وذلك التزامًا منا بضرورة تطوير حلول الرعاية الصحية، لحماية أطفالنا من الأمراض التي تهدد حياتهم .



