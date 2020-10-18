AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بشرى سارة.. طرح لقاح يقي من 6 أمراض معدية للأطفال بمصر

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:46 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلن الدكتور إبراهيم جلال المدير العام لشركة سانوفي باستور مصر والسودان، الرائدة في مجال التطعيمات، عن توفير لقاح Hexaxim®️ الجديد والحاصلة على ترخيص تداوله بالسوق المصري.

وأوضح جلال، أن اللقاح السداسي Hexaxim®️ يعد حل مبتكر للوقاية من 6 أمراض معدية رئيسية فى للأطفال بحقنة واحدة، وهي أمراض "الدفتيريا - الكزاز - السعال الديكي - شلل الأطفال - المستدمية من النوع ب - التهاب الكبد ب".

وأشار إلي أن الشركه تعمل في مصر منذ أكثر من 57 عام، وتضع سانوفي باستور على رأس أولوياتها واستراتيجيتها توسيع نطاق التطعيم وتوفير أفضل وأحدث التطعيمات العالمية للطفل المصرى، وذلك التزامًا منا بضرورة تطوير حلول الرعاية الصحية، لحماية أطفالنا من الأمراض التي تهدد حياتهم .

ويعتبر اللقاح السداسي أحد إنجازات شركة سانوفي باستور حيث يساهم في إنقاذ الأطفال من بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بالإضافة إلى أنه يعتبر حلًا مبتكرًا وملائمًا لكل من الأطفال وأسرهم وايضا الأخصائيين والأطباء.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: أمتلك حصانة برلمانية ولا يوجد قانون يعاقب رؤساء الأندية

بالأسود المطرز .. مي سليم تبرز جمال أنوثتها بجلسة تصوير جديدة

تعثر انتقال عمر خربين إلى الزمالك لهذا السبب

الضربات تتوالى على المقاصة.. عمرو مرعي يرفض البقاء في الموسم الجديد

حادث إطلاق نار في أريزونا الأمريكية.. و7 ضحايا بينهم أطفال

أبو شقة يؤدي اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت أحمر.. إليسا تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على الدراجة.. شاهد

سعر ومواصفات شانجي changhe m50 موديل 2021 في مصر .. صور

التفاصيل الكاملة لزيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي إلى البحرين .. صور