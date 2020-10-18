AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالأسود الأنيق.. ياسمين صبرى تخطف الأنظار من داخل سيارتها

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:45 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت الفنانة ياسمين صبري فيديو  جديدة لها عبر  حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين صبري مرتدية الاسود من داخل سيارتها الفارهة. 

اقرأ ايضا :

اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة. 

وقامت برفع شعرها مع ارتداء نضارة شمس.

يذكر ان ياسمين صبري من مواليد 21 يناير 1988، بالإسكندرية وهى ممثلة مصرية، بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 من خلال مسلسل جبل الحلال ثم توالت أعمالها الفنية واختيرت ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد هي الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة.

ونشأت ياسمين فى الإسكندرية فوالدها أشرف صبري يعمل طبيبًا بإحدى المستشفيات الكبرى بالأسكندرية، بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور كما أنها بطلة أفريقيا في السباحة

كانت اخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية"، بصحبة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎، وغيرهم، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج سينرجي.
بالأسود الأنيق.. ياسمين صبرى تخطف الأنظار من داخل سيارتها
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بالحجاب.. بسمة وهبة في أول ظهور بعد إجرائها العملية

حسام عاشور يوجه رسالة خاصة للأهلي بعد الفوز على الوداد

تصل لـ 100 ألف جنيه.. غرامات مالية من الهيئة الوطنية لمخالفي الصمت الانتخابي

أبو شقة يؤدي اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ.. فيديو

نائب رئيس النور يكشف: الحزب رفض استقالتي وأمثله بمجلس الشيوخ

بفستان قصير.. لقاء الخميسي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت أحمر.. إليسا تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على الدراجة.. شاهد

سعر ومواصفات شانجي changhe m50 موديل 2021 في مصر .. صور

التفاصيل الكاملة لزيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي إلى البحرين .. صور