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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد المواقف العمومية ويوزع كمامات على المواطنين ..صور

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:59 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الأحد جولة تفقدية لعدد من مواقف السيارات العمومية والأقاليم بمدن ( بنها وشبرا الخيمة والخصوص ) لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات .

 قام المحافظ  بتفقد موقف بنها العمومي  ومواقف مسطرد أول وثاني بحي شرق شبرا الخيمة ، ومواقف  المؤسسة وكلية الزراعة والزهور بحي غرب شبرا الخيمة والموقف العمومي بالخصوص.


شدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها ،حيث قام الهجان بتوزيع الكمامات على المواطنين والسائقين لارتدائها.

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وأكد على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لتجنب تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير، وتوقيع الغرامة المالية الفورية عليهم في حالة المخالفة .

وخلال الجولة تابع المحافظ منظومة رفع القمامة ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين الموجودين أمام المواقف، و بالشوارع الرئيسية ، وذلك بمدن بنها والخصوص وشبرا الخيمة التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري لتلك المدن.
محافظ القليوبية يتفقد المواقف العمومية ويوزع كمامات على المواطنين ..صور
محافظ القليوبية يتفقد المواقف العمومية ويوزع كمامات على المواطنين ..صور
محافظ القليوبية يتفقد المواقف العمومية ويوزع كمامات على المواطنين ..صور
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