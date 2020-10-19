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أخبار العالم

إصابة وزير الصحة في جنوب أفريقيا وزوجته بفيروس كورونا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:53 ص
وزير صحة جنوب إفريقيا
وزير صحة جنوب إفريقيا
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شريف سيد
أصيب وزير الصحة الجنوب أفريقي، زويلي مخيزي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى جانب إصابة زوجته أيضا بالفيروس. 

وأشادت منظمة الصحة العالمية بحكومة جنوب إفريقيا لجهودها الحازمة التي ساعدت في خفض المسار التصاعدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت المنظمة في بيان لها" إن جنوب افريقيا اتخذت خطوات حاسمة من أجل التصدي للوباء، تضمنت إنشاء آليات تنسيق للاستجابة على جميع المستويات ووضع أدوات مراقبة لجميع الركائز الحاسمة للاستجابة وفرض تدابير بشأن الصحة العامة، بما في ذلك فرض القيود على الحركة وحظر التجول وإغلاق الشركات والمدارس ودور العبادة". 

وأوضح البيان"أن هذه الإجراءات القوية ساعدت على الحد من الانتشار المتسارع لوباء (كوفيد-19) وسمحت للدولة بتعزيز قدراتها لفحص المصابين وعزلهم وتقديم العلاج لهم وللمخالطين. 

وعلى مدار الأسابيع الماضية، تراجع مستوى الإصابات الجديدة بالمرض حتى دخلت جنوب إفريقيا الآن في الأسبوع السادس على التوالي من حيث انخفاض عدد الحالات المؤكدة، إذ تسجل حاليا أقل من ألفي حالة في اليوم الواحد. 

وأضاف البيان أن جنوب أفريقيا كانت تسجل قبل شهرين ما يقرب من 12 ألف حالة يوميا، كما حدث انخفاض مطرد في الطلب على دخول المستشفيات وأجهزة التنفس الصناعي والأكسجين والاحتياجات الطبية الأساسية الأخرى المرتبطة بالعدوى، لكن رغم ما سبق، مازالت جنوب افريقيا تستحوذ على ما يقرب من نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة السمراء بإجمالي 653 ألف حالة أصيبت بـ (كوفيد ـ 19). 
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