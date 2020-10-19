4 أطعمة ترفع مستوى السكر في دمك.. توقف عن تناولها فورا

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1. البطاطس

غنية بالنشا وترفع مؤشر نسبة السكر في الدم عالية وقد يؤدي الاستهلاك العالي للبطاطس إلى الإصابة ب مرض السكري

2. الذرة

3. . الدقيق الأبيض



يحتوي الدقيق الأبيض على كربوهيدرات مصنعة التي قد توفر طاقة سريعة ولكنها أقل في العناصر الغذائية لذا يجب تجنب المخبوزات مثل الكعك والكعك المصنوع من الدقيق الأبيض إذا كنت مصابًا بداء السكري.

4. الأرز الأبيض