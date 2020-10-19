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مرأة

4 أطعمة ترفع مستوى السكر في دمك.. توقف عن تناولها فورا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يقلل النظام الغذائي المتوازن من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكري م. ويساعد على تحسين  أعراضه المزعجة  فيمكن أن تؤدي الخيارات الغذائية السيئة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل مشاكل القلب.

 إليك الأطعمة التي يجب على مرضى السكر تجنبها لحياة صحية وفقا لموقع بولد سكاى الهندى


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1. البطاطس
 غنية بالنشا وترفع مؤشر نسبة السكر في الدم عالية وقد يؤدي الاستهلاك العالي للبطاطس إلى الإصابة بمرض السكري

2. الذرة
تعتبر الذرة غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية ، إلا أنها قد تزيد من مستويات الجلوكوز عند تناولها بكميات كبيرة. يمكن أن يؤدي استهلاك شراب الذرة عالي الفركتوز إلى الإصابة بمرض السكري.

3. . الدقيق الأبيض
يحتوي الدقيق الأبيض على كربوهيدرات مصنعة التي قد توفر طاقة سريعة ولكنها أقل في العناصر الغذائية لذا يجب تجنب المخبوزات مثل الكعك والكعك المصنوع من الدقيق الأبيض إذا كنت مصابًا بداء السكري. 

4. الأرز الأبيض
الحبوب البيضاء مثل الخبز الأبيض والمكرونة غنية بالنشا. لذا يجب أن يتحول مرضى السكر إلى منتجات غذائية غنية بالألياف من الحبوب الكاملة لإدارة مرض السكري.
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