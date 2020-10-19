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تعليم

جامعة كفر الشيخ تبحث سبل التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. صور

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:02 م
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
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محمود زيدان
استقبل الدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،اليوم، وفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وضم الوفد مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق الدكتور إبراهيم عسكر والمشرف المساعد للبرامج الوقائية ومشرف البرامج الوقائية بمحافظة كفرالشيخ الدكتور سلام العربي وعدد من أعضاء وحدة مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة كفرالشيخ  وبحضور مديرعام مشروعات البيئة نافع حمادة.



وقال نائب رئيس الجامعة  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعة والصندوق في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الإدمان، والبرامج التي سيتم تنفيذها داخل الجامعة في الفترة المقبلة في إطار التعاون بين الجامعة والقطاعات الحكومية في نشرالوقاية وحماية الشباب. 

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، إن إدارة الجامعة تحرص على تنفيذ برامج  تثقيفية وتوعوية وتوزيع المطبوعات الإرشادية، بالإضافة إلى تنظيم مبادرات ولقاءات ميدانية داخل الحرم الجامعي والكليات للتواصل مع الطلاب لتوضيح كيفية الوقاية من التعاطي وذلك لنشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر المواد المخدرة، بأنواعها وتصحيح للمفاهيم المغلوطة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا في إطار المشاركة المجتمعية، وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، مؤكدا التعاون التام بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

جامعة كفر الشيخ تبحث سبل التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. صور
جامعة كفر الشيخ تبحث سبل التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. صور
جامعة كفر الشيخ تبحث سبل التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. صور
جامعة كفر الشيخ تبحث سبل التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. صور
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