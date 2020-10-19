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محافظات

بعد توقعات بسقوط أمطار.. محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:24 م
امطار
امطار
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أحمد بسيوني
طالبت محافظة الإسكندرية من مواطنيها توخي الحيطة والحذر اعتبارا من بعد غد الأربعاء بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة اعتبارا من يوم الأربعاء.

وقالت المحافظة في بيان اليوم الاثنين، إن النشرة الواردة من معهد بحوث الموارد المائية تفيد بعدم سقوط أمطار اليوم وغدا الثلاثاء، إلا أنه من المتوقع سقوط أمطار تتراوح بين غزيرة ومتوسطة وخفيفة قد تصل إلى ٣٠ مم /يوم، اعتبارا من الساعات الأولى من بعد غد الأربعاء على مناطق متفرقة من المحافظة.

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وأشار الييان إلى أنه يرجى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، واستمرار سقوط الأمطار على مدار الساعة بكثافات متوسطة إلى خفيفة تعطي مؤشرات لأمطار غزيرة أحيانًا.

وأضاف أن هذا التوقع قابل للتعديل في حال حدوث أي تغيرات في التوزيعات الضغطية.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.

وشهد الشريف تطبيق عدة نماذج محاكاة، لاختبار أداء وكفاءة طلمبات الصرف الصحي ومتابعة سرعة تصريف المياه بها استعدادا لاستقبال موسم الشتاء ٢٠٢١، وذلك بأهم النقاط الساخنة بالمحافظة بكوبري استانلي وسيدي جابر وأمام فندق أزور، ونفق كليوباترا شرق الإسكندرية ونفق قناة السويس وسط المدينة.
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