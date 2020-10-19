مشروع لتطوير مسار آل البيت بالسيدة زينب والخليفة.. تفاصيل بالصور

قامت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بجولة تفقدية للمرور على شارع الأشراف وشارع عبد المجيد اللبان؛ للوقوف على كل ما يتم من مقترحات لتطوير مسار آل البيت بأحياء الخليفة والسيدة زينب.

واستهلت " عبدالمنعم"، زيارتها باجتماع موسع بمسجد السيدة رقية مع مسئولى الجهات المعنية بعملية التطوير، وهي «جهاز تطوير القاهرة الفاطمية، الآثار، الصرف الصحى، جمعية الفكر العمرانى، جمعية تبديل، مكتب صبور للاستشارات الهندسية».

واستمعت إلى جميع المقترحات وشرح من الدكتورة مى الإبراشي عن مقترح تطوير متنزه الخليفة التراثى البيئي، كما تم شرح مقترح تطوير مسجد السيدة رقية وتطوير سوق الخليفة بشارع الأشراف حيث أثنت على فكرة تطوير السوق بهذا المقترح.

وقامت بجولة تفقدية بشارع الأشراف وتوقفت أمام حديقة متنزه الخليفة التراثى البيئى لشرح مقترح التطوير بشكل ملموس، كما توجهت بعد ذلك إلى قبة الأشرف خليل وقبة فاطمة خاتون.

ووجهت الحى والصرف الصحى برفع المياه الجوفية والمخلفات الموجودة، وكذلك مندوب الآثار بسرعة ترميم الآثار وهى ضريح ابن سيرين وشجرة الدر.

وتوجهت أيضًا إلى ضريح السيدة سكينة مرورا بشارع عبد المجيد اللبان ووصولا إلى السيدة زينب لأنه ضمن أعمال تطوير مسار آل البيت.





وتم عرض ودراسة مقترح لتطوير ميدان السيدة زينب وتطوير ساحة انتظار السيارات بجوار الميدان وأمام مسجد السيدة بشارع بور سعيد وتحويلها إلى حديقة أو متنزه به مقاعد ومساحات خضراء وإنارة لجعله متنفس لزائري المسجد.

ووجهت نائب المحافظ بالسعى والعمل على قدم وساق لإتمام تنفيذ جميع مراحل المشروع وتذليل أى عقبات من شأنها تعطيل تنفيذ مقترح التطوير كما وجهت رئيس حى السيدة زينب بضرورة رفع المخلفات من أمام ضريح سلار وسنجر والمتابعة مع الجهات والوزارات المعنية .