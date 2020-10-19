مشروع لتطوير مسار آل البيت بالسيدة زينب والخليفة.. تفاصيل بالصور

قامت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بجولة تفقدية للمرور على شارع الأشراف وشارع عبد المجيد اللبان؛ للوقوف على كل ما يتم من مقترحات لتطوير مسار آل البيت بأحياء الخليفة والسيدة زينب.
واستهلت "عبدالمنعم"، زيارتها باجتماع موسع بمسجد السيدة رقية مع مسئولى الجهات المعنية بعملية التطوير، وهي «جهاز تطوير القاهرة الفاطمية، الآثار، الصرف الصحى، جمعية الفكر العمرانى، جمعية تبديل، مكتب صبور للاستشارات الهندسية».
واستمعت إلى جميع المقترحات وشرح من الدكتورة مى الإبراشي عن مقترح تطوير متنزه الخليفة التراثى البيئي، كما تم شرح مقترح تطوير مسجد السيدة رقية وتطوير سوق الخليفة بشارع الأشراف حيث أثنت على فكرة تطوير السوق بهذا المقترح.
وقامت بجولة تفقدية بشارع الأشراف وتوقفت أمام حديقة متنزه الخليفة التراثى البيئى لشرح مقترح التطوير بشكل ملموس، كما توجهت بعد ذلك إلى قبة الأشرف خليل وقبة فاطمة خاتون.
ووجهت الحى والصرف الصحى برفع المياه الجوفية والمخلفات الموجودة، وكذلك مندوب الآثار بسرعة ترميم الآثار وهى ضريح ابن سيرين وشجرة الدر.
وتوجهت أيضًا إلى ضريح السيدة سكينة مرورا بشارع عبد المجيد اللبان ووصولا إلى السيدة زينب لأنه ضمن أعمال تطوير مسار آل البيت.
وتم عرض ودراسة مقترح لتطوير ميدان السيدة زينب وتطوير ساحة انتظار السيارات بجوار الميدان وأمام مسجد السيدة بشارع بور سعيد وتحويلها إلى حديقة أو متنزه به مقاعد ومساحات خضراء وإنارة لجعله متنفس لزائري المسجد.
ووجهت نائب المحافظ بالسعى والعمل على قدم وساق لإتمام تنفيذ جميع مراحل المشروع وتذليل أى عقبات من شأنها تعطيل تنفيذ مقترح التطوير كما وجهت رئيس حى السيدة زينب بضرورة رفع المخلفات من أمام ضريح سلار وسنجر والمتابعة مع الجهات والوزارات المعنية .
وأضافت أن تطوير آل البيت يتم عن طريق المشاركة المجتمعية من البنك الأهلي وبعض مؤسسات المجتمع المدنى الأخرى، حيث يبدأ المسار من مسجد السيدة زينب وينتهي عند مسجد السيدة عائشه وتم التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في دعم هذا المشروع الهام .
وتابعت كافة المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارات الأخرى مثل مشروع تطوير مسجد السيدة عائشة التابع لوزارة الأوقاف ومشروع متنزه الخليفة التابع لوزارة الإسكان بالإضافة إلى شارع عبد المجيد اللبان الذي سوف يتولى رصفه وتطويره حي الخليفة وأيضا تطوير مسجد السيدة رقية الذى قامت به وزارة الإسكان، وشبكة خفض المنسوب وقد قامت بتنفيذه شركة الصرف الصحى وقد قامت ايضا وزارة الآثار برفع كفاءة بعض الأماكن الاثرية بشارع الأشراف.
يذكر أن مسار أل البيت يربط بين مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة مرورا بباقى مزارات آل البيت بشارع الخليفة ويضم اثار تاريخية هامة مثل مسجد ابن طولون و متحف جاير اندرسون مرورا بقبة شجرة الدر وكذلك متنزه الخليفة التراثى البيئي ومسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة رقية وضريح محمد انور الذي يعتقد انه من نسب النبي عليه الصلاة والسلام وقبة الأشراف ومقام السيدة جوهر ومقام سيدي الحناوى.
رافق نائب المحافظ العميد خالد درويش مسئول متابعة مشروع آل البيت من المنطقة الجنوبية والدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب وم. سارة ابراهيم، م. دعاء أحمد المكتب الفنى بالمنطقة الجنوبية وسامية بكرى سكرتير حى الخليفة وم. محمد مبارز مدير إسكان الخليفة.
يأتي ذلك ضمن السعى المستمر لنائب المحافظ وبذل كافة الجهود والعمل الدؤوب والمنظم بالمنطقة الجنوبية لتنفيذ خطة الارتقاء بجميع مناطق وأحياء المنطقة الجنوبية لتصبح فى ابهى صورها واستكمالا للمشروع الوطني والتاريخى لإحياء مسار آل البيت وقناعة من نائب المحافظ بمدى اهمية احياء المناطق التاريخية والأثرية وإبراز قيمتها، وإظهار اللمسة الجمالية لما له من اثر ايجابى على جذب السياحة الداخلية والخارجية لاظهار تاريخ وعراقة الأماكن التراثية.