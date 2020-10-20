محمد محسن يسترجع ذكرياته مع الحفلات الجماهيرية

نشر الفنان محمد محسن عبر حسابه على "إنستجرام: فيديو قديم من إحدى حفلاته الجماهيريه في دولة تونس وهو يغني أغنية من زمان جدا.





وعلق محمد محسن على الفيديو قائلا "من زمااان جدًا وحشتني الحفلات اللايڤ وتفاعل الجمهور العظيم.. يا رب الأيام الحلوة ترجع تاني أحلى من الأول. الفيديو من حفلة مهرجان الحمامات تونس ٢٠١٩".





الفنان محمد محسن لم يقرر حتى الآن إذا ما كان سيصور فيديو كليب لأغنية من ألبومه الجديد أم لا.





وأضاف محمد محسن، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه يعكف على التحضير لألبومه الجديد، المقرر تقديمه الفترة المقبلة، خاصة بسبب التأجيلات التي تعرض لها بسبب كورونا.





وأشار إلى أنه تم الاستقرار على الشكل النهائي للأغاني ، حيث إن الألبوم يتميز بالتنوع، لافتا: "لم أستقر على الاسم النهائي للألبوم، خاصة أن هناك أكثر من أسم يراودني".







