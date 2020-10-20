فيسبوك تطور آلية جديدة لترجمة 100 لغة باستخدام الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة فيسبوك Facebook قيامها تطوير آلية جديدة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، تعتمد على ترجمة أكثر من 100 لغة، بشكل مباشر دون الاعتماد على اللغة الإنجليزية أولا.





وبحسب مجلة New Scientist فإن نظام الترجمة الجديد لفيسبوك يتفوق على الأنظمة العادية بدقة تصل إلى 90 % ، حيث تم تاختبار النظام على مجموعة من البيانات مكونة من أكثر من 7.5 مليار زوج من الجمل تم جمعها من الإنترنت عبر 100 لغة.





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وصرحت Angela Fan أنجيلا فان المسئولة في فيسبوك والتى تعمل على المشروع، أنه تم تجميع أكثر من 14 مجموعة منفصلة بناء على التشابه الجغرافي والثقافي، لضمان ترجمة عالية الجودة ولاستخدامها بشكل أكثر دقة.





وأضافت فان أن النظام الذى تقوم فيسبوك بتطويره لا يعتمد على اللغة الإنجليزية كوسيط، حيث أن الترجمة العادية كانت تتم سابقا من خلال اللغة الإنجليزية أولا ثم إلى اللغات الأخرى، ولكن بفضل هذه النظام ستتم الترجمة مباشرة من اللغة الأصلية إلى اللغة المطلوب ترجمتها.





وتخطط شركة فيسبوك لتطبيق النطام على 20 مليار ترجمة يتم إجراؤها يوميا على الشبكة لحوالى 160 لغة عالمية، فيما سيتم تطبيق النظام على اللغات الأقل استخداما، مثل لغات جنوب شرق آسيا، و اللغات الأفريقية.





ومنذ أيام، قامت فيسبوك باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي أتاح حذف مليارات المنشورات والحسابات المزيفة على موقعى فيسبوك وانستجرام ، حتى قبل أن يبلغ عنها المستخدمون ، وأشار إلى أن الشركة دخلت في شراكة مع 70 وسيلة إعلامية ، بما في ذلك خمسة في فرنسا ، للتحقق من المعلومات.



