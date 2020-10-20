رئيس جامعة سوهاج يناقش خطة العمل السنوية لأنشطة مركز ضمان الجودة

عقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تحضيريًا مع أعضاء مجلس إدارة ضمان الجودة، لمُناقشة خطة العمل السنوية لأنشطة المركز للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٠ /٢٠٢١ م، وذلك بحضور الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور أحمد الخطيب، مدير إدارة المركز، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المركز.





وقال "عزيز"، إن الاجتماع ناقش خطة بناء القدرات لتطوير المركز وتأهيله للحصول على أيزو المواصفات الدولية، بالإضافة إلى مراجعة مقترحات اللوائح للبرامج التعليمية الجديدة والكليات من لجنة المراجعة الداخلية بالمركز، وكذلك بحث تأهيل بعض الكليات والبرامج التعليمية للحصول على الإعتماد الوطني، مضيفًا أنه تمت الموافقة علي طرح دليل تدريبي بالمواصفات الفنية والمالية للبرامج التدريبية، يوضح سياسة التسجيل في البرامج التدريبية ومكوناتها.





وأوضح أنه خلال الاجتماع تم الموافقة على مقترح تحديث الهيكل التنظيمي للمركز، من خلال إضافة ٥ وحدات جديدة وهي الدعم الفني، المراجعة والتقويم، التدريب، قواعد البيانات والتوعية والمؤتمرات، وأخيرًا وحدة أمانة المركز للشئون الإدارية والمالية.





وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم الاتفاق علي ضرورة ابلاغ عمداء الكليات بعدم عرض المقترحات الخاصة بإعداد برامج تعليمية جديدة على مجلس شئون التعليم والطلاب، الا بعد عرضها على لجنة المراجعة الداخلية بالمركز، وذلك لمراجعتها والتأكد من توافر معايير ضمان الجودة بها، واستيفاءها لمتطلبات سوق العمل والتوظيف واحداث التميز على المستوى المحلى والدولي.





وأوضح الدكتور أحمد الخطيب، أن الاجتماع تناول محاور خطة العمل السنوية للمركز، والتي تضمنت العمل علي تعزيز وبناء القدرات الجامعية في مجال ضمان الجودة، وذلك في ضوء تطبيق التعليم الهجين، وأيضًا استحداث موارد مالية جديدة لمنظومة ضمان الجودة، التركيز علي الإعتماد المؤسسي والبرامجي، إلى جانب تنفيذ برنامج شامل للتقييم والمتابعة وتقديم الدعم الفني والمراجعات الداخلية للكليات الحاصلة على الاعتماد، وكذلك إعداد تقارير سنوية عن أداء قطاعات الجامعة.









وأضاف "الخطيب"، أن رئيس الجامعة وافق على مقترح اعتماد البرنامج التدريبي المحدث للمركز في ضوء اللائحة المحدثة، وأيضًا تحديث النماذج والوثائق المستخدمة في تنفيذ أنشطة المركز، إضافة إلى الموافقة علي زيادة عدد القاعات التدريبية ومساحاتها في النطاق المعياري الملائم، وإجراء صيانة كاملة للحوائط والأسقف وتوفير إجراءات الأمن والسلامة، وكذلك تطوير مكتبة ثقافية للمركز، وفتح باب الترشح لاختيار كوادر بشرية قوية ومؤهلة من المدربين والمراجعيين والمشرفين التنفيذيين، وذلك من خلال توافر مجموعة من الشروط والمعايير وخضوعهم لاختبار تحريري دقيق، يليه عقد دورة تدريبية تنشيطية مكثفة لمن وقع عليهم الاختيار.



