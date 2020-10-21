محافظ الدقهلية ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب يفتتحان مشروع 306 في المنصورة.. وتوزيع 85% من الأكشاك بنظام القرعة العلنية.. وتدشين معرض المنصورة الأول للكتاب بحديقة شجرة الدر





ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين والاهتمام ببناء الإنسان وتوفير فرص عمل كريمة للشباب بالمحافظات.





والتقى المحافظ بالشباب أصحاب وحدات المشروع الذين بدأوا العمل بعدد 53 وحدة من وحدات المشروع، وقد أكد لهم على تقديم كل الدعم والمساندة لهم من أجل نجاح مشروعاتهم، مشيرا الى اهتمام الدولة بالشباب بإتاحة فرص العمل الكريمة لهم من خلال العمل الحر .





وأكد المحافظ أن الشباب الذى أسرع بالبدء فى ممارسة نشاطه فى هذا المشروع يؤكد حماسهم ورغبتهم القوية فى النجاح وبناء الحياه المستقرة له ولاسرته.





وثمن المحافظ إصرارهم على العمل وروح التفاؤل والامل لديهم مضيفا ان المحافظة تسعى الى تعميم هذه الفكرة لتنفيذ المشروع بالمدن على مستوى المحافظة ، مؤكدا على اهمية المشاركة المجتمعيه فى هذا الشأن من اجل توفير فرص عمل حقيقية وكريمه لابنائنا من شباب محافظة الدقهلية.





وقال المحافظ ان المشروع بدأ في ذكري الاحتفال بـ 30 يونيو المجيدة فى 2020 فى شهر يونيو الماضى، وتم اختيار شارعين فى مدينة المنصورة لإقامة مشروع 306 لإقامة 82 مشروعاً للشباب بنطاق حيّي شرق وغرب مدينة المنصورة كمرحلة أولى وهذا المشروع جاء في إطار خطة طموحة لخلق فرص عمل كريمة للشباب بأنحاء المحافظة.



كما يستهدف المشروع تقديم الدعم للشباب من خلال إتاحة الفرصة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروع عبارة عن مجمع وحدات تقدم الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية بشكل حضاري والمشروع حول الشارع لمكان حيوي ويوفر فرص عمل اقتصادية للشباب ويوجههم للعمل الحر ويحول المناطق لساحة استثمارية وحيوية ويحافظ على المظهر الحضاري من خلال التصميمات الحديثة الراقية.



ويقع المشروع داخل حديقة شارع الجيش بالمنصورة ويضم وحدات بيع متنوعة وبها دورات مياه لائقة واماكن انتظار وممشي وتم منحه للشباب من خلال قرعة علنية للاختيار دون تمييز وساطة وبكل شفافية.