محافظ الدقهلية ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب يفتتحان مشروع 306 في المنصورة.. وتوزيع 85% من الأكشاك بنظام القرعة العلنية.. وتدشين معرض المنصورة الأول للكتاب بحديقة شجرة الدر

- محافظ الدقهلية ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب يفتتحان مشروع 306 في المنصورة
- إقامة 82 مشروعاً للشباب بنطاق حيّي شرق وغرب مدينة المنصورة
- توزيع 85% من الأكشاك بنظام القرعة العلنية
- افتتاح معرض المنصورة الأول للكتاب بحديقة شجرة الدر
افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مشروع 306 بنطاق حيّي شرق وغرب بالمنصورة، ورافقه هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب في اطار زيارته لمحافظة الدقهلية، والدكتورة هدي بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة ، ومتدربي البرنامج الرئاسي للتاهيل للقيادة.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين والاهتمام ببناء الإنسان وتوفير فرص عمل كريمة للشباب بالمحافظات.
والتقى المحافظ بالشباب أصحاب وحدات المشروع الذين بدأوا العمل بعدد 53 وحدة من وحدات المشروع، وقد أكد لهم على تقديم كل الدعم والمساندة لهم من أجل نجاح مشروعاتهم، مشيرا الى اهتمام الدولة بالشباب بإتاحة فرص العمل الكريمة لهم من خلال العمل الحر .
وأكد المحافظ أن الشباب الذى أسرع بالبدء فى ممارسة نشاطه فى هذا المشروع يؤكد حماسهم ورغبتهم القوية فى النجاح وبناء الحياه المستقرة له ولاسرته.
وثمن المحافظ إصرارهم على العمل وروح التفاؤل والامل لديهم مضيفا ان المحافظة تسعى الى تعميم هذه الفكرة لتنفيذ المشروع بالمدن على مستوى المحافظة ، مؤكدا على اهمية المشاركة المجتمعيه فى هذا الشأن من اجل توفير فرص عمل حقيقية وكريمه لابنائنا من شباب محافظة الدقهلية.
وقال المحافظ ان المشروع بدأ في ذكري الاحتفال بـ 30 يونيو المجيدة فى 2020 فى شهر يونيو الماضى، وتم اختيار شارعين فى مدينة المنصورة لإقامة مشروع 306 لإقامة 82 مشروعاً للشباب بنطاق حيّي شرق وغرب مدينة المنصورة كمرحلة أولى وهذا المشروع جاء في إطار خطة طموحة لخلق فرص عمل كريمة للشباب بأنحاء المحافظة.
كما يستهدف المشروع تقديم الدعم للشباب من خلال إتاحة الفرصة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروع عبارة عن مجمع وحدات تقدم الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية بشكل حضاري والمشروع حول الشارع لمكان حيوي ويوفر فرص عمل اقتصادية للشباب ويوجههم للعمل الحر ويحول المناطق لساحة استثمارية وحيوية ويحافظ على المظهر الحضاري من خلال التصميمات الحديثة الراقية.
ويقع المشروع داخل حديقة شارع الجيش بالمنصورة ويضم وحدات بيع متنوعة وبها دورات مياه لائقة واماكن انتظار وممشي وتم منحه للشباب من خلال قرعة علنية للاختيار دون تمييز وساطة وبكل شفافية.
كما تمت مراعاة الحالات الإنسانية وذوي الهمم " الاحتياجات الخاصة وبالفعل تم توزيع 85% من الاكشاك بنظام القرعة العلنية، 5% للمتقدمين من متحدي الاعاقة،10% لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والحالات الانسانية وتم منح الرخصة للفائزين بالقرعة ولا يجوز التنازل عنها للغير.
كما قام الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة نائبا عن وزيرة الثقافة و هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، و متدربي البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة، بافتتاح معرض المنصورة الأول للكتاب بعد جائحة كورونا.
المعرض تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع المحافظة ويستمر المعرض في الفترة من 20 حتي 30 اكتوبر الجاري ، ويضم المعرض 35 دار نشر بإجمالي 300 ألف كتاب ،ويستمر في الفترة من 20 حتي 30 اكتوبر الجاري، وذلك فى اطار برنامج الثقافة لنشر معارض الكتاب فى كافة محافظات الجمهورية.
واشاد المحافظ بالتعاون الوثيق مع وزارة الثقافة لاقامة هذا المعرض بمدينة المنصورة، مشيرا الى ان افتتاح المعرض اليوم هو دلالة على ان الدقهلية وعاصمتها المنصورة ارض الفكر والادب والفن والثقافة،والابداع ،وهو حدث ثقافى نوعى يؤكد عراقة وتاريخ محافظة الدقهلية وعاصمتها المنصورة وتعد بحق عاصمة للابداع .
واضاف المحافظ ان الدقهلية هى محافظة الاعلام أنجبت لمصر والعالم وما زالت تنجب الرواد فى كافة مجالات الادب والفكر والثقافة والفن والعلم والطب والدين والسياسة كان لهم الاثر البالغ فى إثراء الحياة الفكرية فى مصر وخارجها.
ثمن رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجهود الكبيرة لمحافظة الدقهلية واجهزتها التنفيذية فى الاعداد المتميز لاقامه المعرض المشار الية على ارض المنصورة فى احدى حدائقها العريقة على النيل واشاد بالنظام والترتيب المسبق لافتتاحه.
وأشار الي ان هذا اول معرض واقعي علي ارض الواقع مشيرا الي ان الوزارة تسعي لتنفيذ مبدأ العدالة الثقافية بإقامة معارض للكتاب في كافة المحافظات مؤكدا علي اهتمام الوزارة بصناعة الكتاب باعتباره الرافد الاساسي للثقافة.