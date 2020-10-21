مشروب وزيت وبذور تحمي من تصلب الشرايين

أطعمة عديدة مهملة يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائى لتساعد على تقليل عوامل الخطر المرتبطة بـ تصلب الشرايين وأمراض القلب، إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى.

1. القرفة

تساعد القرفة على تقليل عوامل الخطر المرتبطة بتصلب الشرايين وأمراض القلب. يمكن لـ6 جرامات من القرفة يوميًا أن تخفض الكوليسترول ومستويات الدهون الثلاثية، وما إلى ذلك. وتعتبر القرفة من أفضل الأطعمة التي يمكن أن تخلصك من انسداد الشرايين



. طريقة تناولها : اطحنى القرفة وقومى برشها على القهوة و الشاي أو يمكنك استخدامها في الطهي .

2. بذور الكتان



تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية من الألياف تساعد على فتح الشرايين وتحتوي على أوميجا 3 وقشور تقلل من ضغط الدم والالتهابات ؛ كما أنها تمنع الترسبات في الأوعية الدموية



. طريقة تناولها : يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة إلى حبوب الإفطار الساخنة أو الباردة ، أو إضافتها إلى المايونيز ، أو الزبادي ، أو كعك الخبز ، وشرائح الخبز



3. بذور السمسم



يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم لبذور السمسم في منع تطور تصلب الشرايين. يحتوي زيت بذور السمسم على مركبات تقلل من مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ومنع تطور وتراكم الترسبات في جدران الشرايين



طريقة تناولها : يمكنك إضافة بذور السمسم إلى السلطة والأرز والشوربات وحتى الآيس كريم.

4. زيت الزيتون



يمكن للدهون الصحية في زيت الزيتون أن تحمي صحة قلبك وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية . طريقة تناولها : يمكنك رشى بعض زيت الزيتون على السلطات والخضروات المقلية وما إلى ذلك للحصول على فوائد صحية ، تأكدى من شراء زيت زيتون بكر ممتاز بنسبة 100٪.