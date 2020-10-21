AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الولايات المتحدة تسجل 60 ألفا و315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:21 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 8 ملايين و273 ألفا و296 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 60 ألفا و315 حالة إصابة جديدة.

وقالت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 221 ألفا و52 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 933 حالة وفاة جديدة على الأقل.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

55 ألفًا و910 إصابات جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

جونز هوبكنز: تسجيل 31 ألفا و395 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

جونز هوبكنز: تسجيل 24 ألفًا و362 حالة إصابة جديدة بـ كورونا في الولايات المتحدة

تسجيل 31 ألفا و56 إصابة جديدة بـ كورونا في الولايات المتحدة

جونز هوبكنز : تسجيل 38 ألفا و630 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

جونز هوبكنز: تسجيل 39 ألفا و557 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

ترشيحاتنا

قبل قمة الليلة.. تاريخ مواجهات ليفربول مع أياكس أمستردام

كادت تقتلها.. متعافية تكشف مفاجأة عن إصابتها الثانية بـ كورونا.. فيديو وصور

الأمير النائم يتحرك بعد 15 عامًا.. فيديو يثير ضجة في السعودية

أنا قلت الراجل ده مبيفهمش.. مجدي عبد الغني: مدرب قال لمسئولي الأهلي إني هكون أفضل لاعب في مصر

لا تفتح الغطاء أبدا ..15 نصيحة مهمة للتعامل مع العداد مسبوق الدفع

السيسي يشارك في قمة «مصرية يونانية قبرصية» بـ نيقوسيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوضع سره في أضعف خلقه.. طالبة صغيرة تفاجئ العالم باكتشاف لعلاج كورونا

بعين واحدة.. لحظة خروج مخلوق غريب من بطن سمكة قرش.. صور

أفضل 3 هواتف ذكية بسعر أقل من 2000 جنيه.. الأرخص بـ 1170 جنيهًا.. صور