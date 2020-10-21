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أخبار البلد

لا تفتح الغطاء أبدا ..15 نصيحة مهمة للتعامل مع العداد مسبوق الدفع

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:28 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
يقدم صدى البلد لقرائه بعض النصائح والمعلومات للتعامل مع العداد مسبق الدفع  وتشمل:

١: عدم التلاعب نهائيا فى غطاء العداد حتى لا يفصل العداد. 

٢: التأكد من وجود رصيد كافى حتى لا تنقطع الكهرباء فجأة ورصيد العداد فى صفحة رقم ٢ سواء فى العداد الاسكرا أو الجلوبالترونكس. 

٣: يعطى العداد إنذارات فى حالة وصول الرصيد ١٠ جنيه لمبة الرصيد تعطى لون احمر وهى أقصى لمبة على اليمين وانذار أخر لو الكهرباء قطعت يتم وضع الكارت فى العداد بدون شحن يعمل إلى أن تشحن .

٤: يفضل الشحن فى اول اسبوع من الشهر عند شريحة واحد والشريحة تظهر فى صفحة رقم ٧ فى العداد الجلوبالترونكس أو الاسكرا  .

٥:أخر اسبوع فى الشهر يفضل توفيرالطاقة على قدرالمستطاع لأنك تكون على أعلى شريحة لك. 

 ٦:الانتقال من شريحةإلى شريحة يتم خصم مبلغ من الرصيد على حسب الشريحة التى تصل اليها. 

٧: عدم تشغيل العداد نهائيا أو لا يوجد علية حمل يتم خصم ٩ جنيهات من الرصيد. 

٨: تأكد من ضبط الوقت والتاريخ عند شحنك الكارت. 

٩:  طريقة الحساب التجارى واحدة فالعداد الكارت و  العداد التقليدى . 

١٠: لو الكارت مبيشحنش اشحن من شركة الكهربا مره لكى يتم تفعيله  ولو الكارت غير صالح يتم تغييره من الشركة .

١١: لو  فقد الكارت وعليه شحنة لم تفرغ بالعداد؟!
لا داعي للقلق كل عملية شحن بتسجل في ذاكرة العداد برقمها وقيمتها ولو ضاع الكارت وعليه شحنه لم تفرغ بالعداد بيتم استخراج كارت وعند برمجته تقوم بتسجيل كل بياناتك وكذلك عمليات الشحن بأرقامها وقيمتها وعند تركيب الكارت بالعداد لو ذاكرة العداد وجدت عمليه لم تفرغ بالعداد يتم استقبالها بالعداد وتنفذ فورا.

١٢: هناك حل لو فصل العداد إنذار والكارت غير موجود بجانب العداد ؟. 
تقوم بإدخال بطاقة رقم قومي أو فيزا بنك في العداد فيعود التيار الكهربائي فورا حتى عودة الكارت.

١٣: لو فتحت غطاء العداد سوف تدفع غرامة فتح الغطاء طبقا للرسوم المقررة بالشركة.

١٤: لايمكن تبديل مكانه أو تغيير الأسلاك المرتبطة به دون الرجوع لشركة الكهرباء. 

١٥: في حالة زيادة الأحمال عن المسموح به والمقدر بـ 80 أمبير يفصل التيار الكهربائي تلقائيًا، ولو تكرر لثلاث مرات يفصل التيار الكهربائي بالكامل، ولا بد من العودة لشركة الكهرباء لتشغيله مجددا .

باستخدام الزر الضاغط يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة ، مثل:
" الرصيد المتبقى مع التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالى بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا، الاستهلاك الكلى التراكمى من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد.

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