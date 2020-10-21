إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قفط - القصير

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قفط- القصير ، بالكيلو 85 بجوار الفواخير، عن إصابة 7 أشخاص باصابات متنوعة .





تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد بوقوع حادث انقلاب سياره ميكروباص بطريق قفط- القصير الكيلو 85 بجوار الفواخير.





نتج عن الحادث إصابة كل من: أمال حسن أحمد محارب 20 عاما، محمد حسن أحمد محارب 12 عاما، فاطمه محسب سليم 45 عاما، فاطمه خلف الله محارب 50 عاما.





و إصابة كل من: جهاد عبد الحميد محمد 21 عاما، جميله خلف الله محارب 35 عاما، أحلام اسماعيل محمد 45 عاما.





من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق قنا، بـ ٤ سيارات اسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات قنا العام ومستشفى قفط التعليمي .





تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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