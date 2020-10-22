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فن

أحدث ظهور لـ أحمد زاهر من داخل الجيم.. شاهد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:49 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان احمد زاهر صورة جديدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويظهر زاهر في الصورة من داخل الجيم وهو يقوم بأداء التدريبات الرياضية.

وعلق أحمد زاهر على الصورة قائلا "وقت الجيم".


وشارك أحمد زاهر فى "فيلم زنزانة 7" وكان الفيلم  يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

ويجسد نضال الشافعى ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على أثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

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