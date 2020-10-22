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مرأة

بدون مكياج.. هند صبري تتألق بالكاجوال على البحر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:49 م
هند صبري
هند صبري
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هند صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة على البحر.


وتألقت هند صبري، مرتدية تي شيرت بسيطا وأنيقا باللون الأبيض الذى يبرز جمالها وررشاقتها.


وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هند صبري في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك.


ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة جذابة باللون الذهبي حول الرقبة .

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