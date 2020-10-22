قبيل ساعات من الاقتراع.. مرشح مجلس النواب بالأقصر يتنازل عن الانتخابات

قبيل ساعات قليل من الاقتراع على انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة الأقصر، أعلن المرشح مستقل رقم ( 28 ) الطيري ذكي، رمز "التليفزيون" بدائرة الأولى ببندر الأقصر تنازله عن الانتخابات ودعمه لمرشح آخر وهو المرشح عبد الرحمن البشاري رقم 32 فردى مستقل رمز بندقية الصيد.

وقام المرشح المتنازل ببث فيديو مباشر تداوله رواد التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" وجاء بالفيديو قائلا: "أنا لولا إني أعرف أنه رجل خير ويقدم على الخير، مكنتش اتنازلت”.

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أعلن المستشار أسامة إبراهيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالأقصر، إن اللجنة استعدت بتجهيز 170 مركزا انتخابيا، و283 لجنة فرعية، لاستقبال759, 836 ألف ناخب وناخبة.





وأضاف إبراهيم، أن 300 قاض سيشرفون على الانتخابات، ونحو 1192 موظفا، وسط إجراءات احترازية ضد كورونا، وبالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، تم الاستعداد لتأمين العملية الانتخابية.





وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة العليا للانتخابات، أمدتنا ب140 ألف كمامة، و140 ألف قفاز، وحقيبة مطهرات لكل قاضي في كل لجنة.