سعد رمضان في حوار لـ صدى البلد: لبنان تحتاج معجزة لتحقيق الاستقرار.. محمد رمضان من حقه أن يأخذ فرصته

سعد رمضان فى حوار لـ صدى البلد

*هذا ما فعلته لأتغلب على اكتئاب كورونا.. ولم اندم يوما على ما قدمته

*الموسيقى العربية اهم مهرجان في الوطن العربي.. واستعد لتقديم اغنية مصرية

*انا من اقل الفنانين عرضة للنقد لهذا السبب

* السوشيال ميديا سبب تواجد الفنانين رغم انقطاع أعمالهم





للمرة الرابعة يشارك الفنان اللبناني سعد رمضان في مهرجان الموسيقى العربية الذي تنطلق دورته الـ ٢٩ خلال ايام، ويحرص "سعد" على تقديم اغاني مختلفة تتناسب مع اذواق جمهور الأوبرا، وهذه الدورة ستكون استثنائية في اجرائتها حتي في المسرح الذي سيقف عليه الفنانين بسبب جائحة كورونا، والاجراءات الاحترازية التي فرضها محلس الوزراء، الي جانب هذا فسعد مر في بلده بأزمات كثيرة، اثرت عليه، ولكنه استطاع ان يتغلب عليها





الفنان سعد رمضان في حواره لـ "صدى البلد" تحدث معنا عن تحضيراته للدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى، كما كشف لنا عن احوال لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.





كيف ترى مشاركتك هذا العام في الدورة الاستثنائية لمهرجان الموسيقى العربية؟





سعيد بالفعل وانتظر هذه اللحظة كل عام، فالوقوف امام جمهور دار الاوبرا فخر لكل فنان، واي مطرب يتمنى ان يقف على هذا المسرح بالتحديد.





ماذا عن البرنامج الخاص بك هذا العام؟





احاول الا اكرر ماقدمته من قبل، فأنا أقف هذا العام غلى مسرح دار الاوبرا للمرة الرابعة، وكل عام احرص على ان اختار اغاني جديدة، الي جانب انني اصبحت اعرف مايحبه الجمهور، وهذا يساعدني كثيرا في تحديد اختياراتي لهم.





ما الذي يميز مهرجان الموسيقى عن غيره من المهرجانات؟





اشياء كثيرة تميزة، فهو اهم مهرجان في الوطن العربي، وله طابع خاص وجمهوره راقي، والاوركسترا على مسرح دار الاوبرا مختلفة، الي جانب المدراس الطربية الكبيرة التي يتم تقديمها في هذا المهرجان.





كيف اثرت عليك جائحة كورونا؟





كورونا اثرت على العالم كله ماديا ومعنويا ونفسيا، وليس المغنيين فقط، ولم يكن يتخيل احد ان نصل لتلك النقطة، او يتصور ماحدث في العالم، وكل المغنيين توقفوا لتلك الظروف، ولم يطرح اعمال سوى قليلة حديدة، حتي انا لم اقدم سوى اغنية واحدة عن بيروت بعد انفجار المرفأ.





كيف تغلبت على اكتئاب لكورونا؟





حاولت ان اشغل نفسي، والعب الكثير من الرياضة، مع اخذ الاحتياطات، وكان لدى فرصة كبيرة لأقوم بعمل سياحة في لبنان، فهذه المرة الاولى التي اتجول فيها بلبنان.





ماذا عن الحياة في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت؟





لا احب ان اكون سلبي ولكن الحياة في لبنان ترجع الي الوراء يوم بعد يوم، من قبل الانفجار، ومنذ اكثر من ٣٠ عام يحكمنا اناس لايستحقون السلطة، وانا اعتبر الانفجار هو بداية النهاية، فقد كان انفجار كبير جدا، وكل فرد في لبنان خسر شئ ما، وعلى الرغم انني بخير انا واسرتي، الا ان الامل كسر بداخلنا، واتمني معجزة لنتخطى هذه المرحلة وتمر على خير.





ما السبب وراء اتجاه عدد كبير من الفنانين الي البيزينس الخاص..هل الفن اصبح غير مربح؟





الفكرة اننا بمرحلة صعبة، وكثير من الفنانين لايوجد لديهم حفلات او عمل حاليا بسبب الكورونا، لذلك عدد كبير منهم اصبح يفكر في مصدر دخل اخر بعيد عن الفن، وانا افكر في هذا الامر منذ ان دخلت الفن، خصوصا انني رايت نجوم كبار يعانون، ولبنان لاتؤمن شئ للفنانين، فالجميع هنا يعتمد على نفسه.





هل ندم سعد رمضان على اى خطوة اخذها في حياته؟





ماندمت ابدا على خطوة قدمت عليها، ولدى العديد من الاشياء للتي اطمح اليها، واذا كان هناك اعمال في حياتي لم اوفق فيها كان من ورائها درس تعلمته.





ماذا عن تخرجك من الجامعة هذا العام؟









تخرجت في شهر فبراير الماضي، ولكن لم احتفل بسبب الظروف التي مرت بها لبنان، ولكن انا سعيد بما حققته، وكان الامر تحدي بالنسبة لي، خصوصا وان هناك كثير من الشباب في الجامعة كانوا يتعجبون من استمراري ويقولون انني ناجح في مجالي ولا احتاج الي الجامعة، لكنني اطمح الي استكمال الماجستير والدكتوراه.





كيف ترى اتجاه بعض الفنانين الي الغناء مثل محمد رمضان؟





كل انسان يفعل مايحلو له، ومحمد رمضان او غيره مادام حقق النجاح المطلوب واحبه الجمهور، فمن حقه ان يأخذ الفرصة، والناس في النهار تختار ماتريد.





العديد من الفنانين يتعرضوا في بعض الاوقات لانتقادات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي ويردوا عليها..اذا حدث معك كيف تتعامل؟





انا من اقل الفنانين الذين يتعرضوا للنقد لانني ادرس خطواتي جيدا، ولدى حدود في الكلام، وكل انسان حر في رأيه والاهم ان ينتقد بإحترام دون تجاوز، وانجح الفنانين بالعالم هناك اشخاص لايحبونهم لذلك انا أوأمن ان كل انسان يدخل الفن معرض للانتقادات.





مامدى ارتباطك بمواقع التواصل الاجتماعي؟





انا نشط جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها جزء مهم من نجاح الفنان، وهي سبب تواجدنا على الساحة في ظل انقطاع الاعمال الفنية، والظروف التي مرينا بها بسبب جابحة كورونا.





ماذا عن اعمالك القادمة؟





احضر لأغنية مصرية، واغنيتين لبنانيتين، واطرحهم قريبا، لانه لم يعد هناك وقت للتأخر، وتوقفت فترة كبيرة بسبب ان الحالة العامة لم تكن تسمح بالغناء.





