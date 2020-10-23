وزير الصحة السعودي يوجه نصيحة مهمة للمواطنين والمقيمين





وجه وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، المواطنين والمقيمين بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، حيث طالبهم بالتوجه إلى أقرب مركز صحي.





جاء ذلك في تغريدة لوزير الصحة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".





وغرد الوزير السعودي قائلا : أوصيكم بأخذ تطعيم #الإنفلونزا_الموسمية؛ وذلك بالتوجه إلى أقرب مركز صحي التطعيم آمن وفعال بإذن الله، وأثبت كفاءته لسنين طويلة في كل دول العالم.





وكانت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة ، قد اعلنت عن تسجيل 383 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.





وذكرت الصحة السعودية في بيان أنه تم تسجيل 397 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 14 حالة وفاة.





ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.





وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد.



