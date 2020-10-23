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منوعات

فيروس كورونا يمنع 12 مليون بريطاني من ممارسة الرياضة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:52 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أدى  الحجر الصحي لفيروس كورونا التاجي في إنجلترا إلى منع  ما يقرب من 12 مليون بالغ من  ممارسة أي تمرين تقريبًا.


 ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تشير دراسة Sport England Active Lives التي شملت 190 ألف شخص إلى أن 30 في المائة من السكان البالغين كانوا "غير نشطين" بين مارس ومايو.


 ارتفعت نسبة الأشخاص الذين قالوا إنهم مارسوا نشاطًا أقل من نصف ساعة في الأسبوع بنسبة 7.4 في المائة ، مقارنة بما قبل الوباء.


 وأظهرت البيانات أن الفئات الفقيرة والمسنين والأقليات العرقية تضررت بشكل خاص.


 كانت أوامر "البقاء في المنزل" تعني أن ملايين البالغين غير قادرين على استخدام صالة الألعاب الرياضية أو مراكز الترفيه.  والعديد من البريطانيين يفتقرون إلى مساحة للقيام بتمرين منزلي ، أو لا يعيشون بالقرب من حديقة.


 قامت سبورت إنجلاند ، وهي منظمة تساعد في تطوير الرياضة الشعبية وتشجيع النشاط ، باستطلاع آراء الأشخاص حول عادات نشاطهم بين منتصف مارس ومنتصف مايو.


 طُلب من المشاركين البالغ عددهم 190 ألفًا أن يتذكروا النشاط خلال فترة مرجعية مدتها 28 يومًا.  لذلك ، كان بعض المستجيبين يتذكرون بعض أنشطة ما قبل الإغلاق إذا تم استجوابهم في مارس.


 أظهرت النتائج أن الأسابيع السبعة الأولى من الإغلاق الربيعي تسببت في حدوث انخفاضات "غير مسبوقة" في التنقل.

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