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ثقافة

برعاية أطباء سوهاج.. الروائية ريم بسيوني في ندوة ثقافية لمناقشة "أولاد الناس"

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:10 م
الروائية ريم بسيوني
الروائية ريم بسيوني في ندوة ثقافية لمناقشة "أولاد الناس"
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أنغام الجنايني
نظمت نقابة الأطباء بمحافظة سوهاج ندوة ثقافية لمناقشة رواية "أولاد الناس" للكاتبة الروائية ريم بسيوني، في إطار مجموعة لنقرأ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا الباهي، عضو مجلس نقابة الأطباء بسوهاج ومسؤول اللجنة الاجتماعية، والدكتورة إيمان سلام عضو نقابة أطباء سوهاج، وعدد من أعضاء نقابة المهن الطبية بالمحافظة، والدكتور أحمد اللبان، نائب رئيس الغرفة التجارية بسوهاج.



واستهلت "بسيوني" كلمتها بشكر نقابة أطباء سوهاج، مُعربة عن حبها إلى المحافظة واستقبال أهالي المدينة لها، ثم اخذت تتحدث عن ظروف كتابتها لـ"اولاد الناس"، حيث كانت في زيارة إلى مسجد السلطان حسن في القاهرة واحبت أن تعرف أكثر عن ذلك السلطان بعد معرفتها أنه قُتل بسبب تفضيله لأولاد الناس عن المماليك، ظلت في رحلة داخل الآثار المملوكية لمدة ثلاث سنوات متواصلة، حتى تتخلل إلى جدران العصر المملوكي واساسياته.

وقالت الدكتورة ريم إن ما قرأته عن المماليك لم يكن مُعبرًا عنهم بما لهم وما عليهم، وأنهم كُتب عنهم على عصرين منذ مذبحة المماليك بعصر محمد علي، ومنذ جمال عبدالناصر، وما يحدث لهم ما هو إلا إسقاط سياسي.

وأوضحت أن الأماكن الأثرية بعصر المماليك كثيرة جدًا ومنها مسجد الظاهر بيبرس بشارع المعز، مسجد يستحق أن تُبعث الرحلات المدرسية له ولمعرفة تاريخه.

وأضافت ان حقوق الزواج في العصر المملوكي تسمح للزوجة ان تمضي زوجها على إسقاط جميع حقوقه ان تزوج بغيرها.

وتخرجت أستاذة اللغويات الدكتورة ريم بسيوني ابنة محافظة الإسكندرية، في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، حصلت على العديد من الجوائز منها جائزة ساويرس عام 2009، كما حصلت عن رواية أولاد الناس جائزة نجيب محفوظ لعام 2019.

برعاية أطباء سوهاج.. الروائية ريم بسيوني في ندوة ثقافية لمناقشة "أولاد الناس"
برعاية أطباء سوهاج.. الروائية ريم بسيوني في ندوة ثقافية لمناقشة "أولاد الناس"
برعاية أطباء سوهاج.. الروائية ريم بسيوني في ندوة ثقافية لمناقشة "أولاد الناس"
برعاية أطباء سوهاج.. الروائية ريم بسيوني في ندوة ثقافية لمناقشة "أولاد الناس"
برعاية أطباء سوهاج.. الروائية ريم بسيوني في ندوة ثقافية لمناقشة "أولاد الناس"
برعاية أطباء سوهاج.. الروائية ريم بسيوني في ندوة ثقافية لمناقشة "أولاد الناس"
برعاية أطباء سوهاج.. الروائية ريم بسيوني في ندوة ثقافية لمناقشة "أولاد الناس"

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