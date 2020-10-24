بالقائمة والفردى.. كيف يصوت المواطن فى انتخابات النواب؟

ينطلق اليوم لسبت المارثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.





تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





ولكن قبل الإدلاء بصوتك في الانتخابات النيابية، يجب أن تعرف كيف تصوت فى المرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب المقبلة في الداخل .





وقالت الهيئة:" على الناخب أن يُبدى رأيه، فى الدوائر المخصصة للنظام الفردى باختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفى الدوائر المخصصة لنظام القوائم يقوم باختيار إحدى القوائم".



