هبوط أرضي بشارع 45 شرق الإسكندرية دون إصابات.. شاهد

شهد شارع 19 المتفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة، التابعة لحي المنتزة، شرق الإسكندرية، مساء أمس الجمعة، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا، دون وقوع إصابات بين المواطنين.





وقال حي ثان المنتزة في بيان، إن الهبوط الأرضي ناتج عن مشكلة بالصرف الصحي بشارع 19 المتفرع من شارع 45، وعلى الفور توجه اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، إلى مكان الهبوط على الفور، وتم التواصل مع مسؤولي الصرف الصحي بالمنتزه ثان، وجاري العمل على إصلاح الهبوط وحل المشكلة.









جاء ذلك بحضور الأستاذ يحي زكريا سكرتير عام حي ثان المنتزه، ومديري الإدارات المعنية بالمنتزه ثان، ولازالت المتابعة جارية والأعمال مستمرة لحين الانتهاء منها على الوجه الأكمل.





وقد شهد شارع 14 بشارع 45، منذ حوالي أسبوع، هبوطًا أرضيًا، بنطاق حي المنتزه أول، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر، موجهًا جميع الجهات المعنية من الطرق والمرور والحي وغيرها بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى.





واستدعى محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، فور وقوع الحادث، مسئولي شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز، لمعرفة أسباب الهبوط، مكلفًا المسئولين بتجهيز المعدات اللازمة للقيام بأعمال الردم، وإصلاح الهبوط بعد الوقوف على الأسباب.



