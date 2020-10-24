ثراء جبيل تتألق في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وارتدت ثراء جبيل، فستان بيچ طويلا، وحافظت على إطلالتها الرقيقة والتي لاقت إعجاب كبير من المتابعين عبر السوشيال ميديا فور نشر الصور بعدسة ولاء غنيم.

يذكر أن ثراء استطاعت أن تترك بصمتها الخاصة منذ ظهورها الأول على شاشة التليفزيون من خلال مسلسل "ذات"، ثم توالت أعمالها الفنية الناجحة التي أثبتت من خلالها صدق موهبتها، كان أبرزها مسلسل "نكدب لو قولنا مابنحبش"، "سجن النسا"، "حواري بوخارست"، "طريقي"، "كفر دلهاب"، "الرحلة"، ”لآخر نفس"، "بحر"، "شبر ميه"، "شقة فيصل"، ومسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، و"الملك لير"، وفيلم "بين بحرين"، وغيرها من الأعمال الفنية المميزة، كما خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "القمر آخر الدنيا".









عُرفت ثراء جبيل، بثقافتها وتعمقها في صناعة السينما والدراما، خاصة أنها خريجة المعهد العالي للسينما وحصلت على دبلوم الدراسات العليا في السيناريو.