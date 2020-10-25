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فن

ممثلة لبنانية تشعل السجادة الحمراء بـ مهرجان الجونة.. شاهد

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:06 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى - محمد نحلة - عدسة/ على الخشاب
خطفت المذيعة ومقدمة البرامج اللبنانية سينتيا خليفة الأنظار على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة.

وارتدت سينتيا خليفة بدلة مفتوحة بدون ارتداء قميص أسفل الجاكيت. 

المهرجان يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر وتتكون لجان تحكيمه من: "لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة" المكونة من المخرجة التونسية رجاء عماري، والممثل الهندي الشهير علي فازال، ، وكاتب السيناريو والمنتج الفرنسي جيوم دي ساي والممثلة السورية كندة علوش ومريم نداي، الممثلة السنغالية.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة: المخرجة المصرية ماريان خوري، والمونتير والمخرج سيمون الهبر المنتج والمبرمج السويدي فريدي أولسون، برنارد كارل، المبرمج والمدير الفني لمهرجان "حول العالم في 14 فيلم". المنتجة ماري بيير ماسيا.

ومسابقة الأفلام الروائية الطويلة: الممثل آسر ياسين، والمخرج أمجد أبو العلا ورودريجو سيبوليدا المنتج تيري لينوفل، ويرأس اللجنة المخرج والمنتج بيتر ويبر.

مهرجان الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

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