بعد انتهاء فترة الراحة.. سيدات الجيزة يواصلن التصويت وسط مشاركة ضعيفة للرجال والشباب

بعد انتهاء فترة الراحة وتوقف العملية الإنتخابية لمدة ساعة، واصل الناخبون التوافد الى لجنه مدرسة فجر الإسلام بالجيزة للادلاء باصواتهم وسط إجراءات أمنية واحترازيه مشددة ، ولا تزال السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي وإن كان الإقبال محدودا نسبيا بالمقارنة بالساعات الأولى للتصويت.





وينتهى اليوم الأحد فى تمام الساعة التاسعة مساءً الفترة المقررة للتصويت على انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى، لتنطلق بعد ذلك باقى الإجراءات المقررة بالجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب لتعلن نتائج المرحلة الأولى فى موعد أقصاه 1 نوفمبر.





وفى الجيزة، يصوت 5 ملايين و689 ألف ناخب، بـ 1046 لجنة فرعية موزعة بــ12 دائرة، لاختيار 25 نائبا "فرديًا" و23 نائبا "قائمة".





وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.





ويصوت فى المرحلة الأولى، 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبًا، فى 10 آلاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا فى النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.





ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، 10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، 8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، 16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، 12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، نائبان من دائرتين بالوادى الجديد، 14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، 9 نواب من 4 مقاعد بقنا، 3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، 3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، 16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، 18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح.



